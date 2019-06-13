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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1685168616871688>

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 65
Виросли більш як на 50%
20%
13
Виросли на 26 - 50%
9%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
9%
6
Знизилися на 6 - 10%
2%
1
Знизилися на 11 - 25%
12%
8
Знизилися на 26 - 50%
32%
21
Знизилися більш як на 50%
9%
6
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 10:32

  Понаехал написав:
  rjkz написав:У меня знакомые из Штатов хотели привезти детей посмотреть как живут в Украине. Как в Вы в общагу.

у меня знакомый из Чикаго так прилетел на Борщагу глянуть после 32х лет в США(его годовалым вывезли). Впечатлений море)


Я после трех лет в Германии приехал в Кийов и подъохуел.
В Германии улицы не метут, или машины или напором воздухом сгоняют.
В неньке наблюдал картину. Дворник-пенсионерка с метлой на длинном держаке метала жестко кряхтя пятачок где то часа два.
Потоком воздуха можно смести это все за пять минут.
После Гермашки это смотрелось дико.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 10:37

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Хомякоид написав:
  Понаехал написав:
  rjkz написав:У меня знакомые из Штатов хотели привезти детей посмотреть как живут в Украине. Как в Вы в общагу.

у меня знакомый из Чикаго так прилетел на Борщагу глянуть после 32х лет в США(его годовалым вывезли). Впечатлений море)


Я после трех лет в Германии приехал в Кийов и подъохуел.
В Германии улицы не метут, или машины или напором воздухом сгоняют.
В неньке наблюдал картину. Дворник-пенсионерка с метлой на длинном держаке метала жестко кряхтя пятачок где то часа два.
Потоком воздуха можно смести это все за пять минут.
После Гермашки это смотрелось дико.


Недавно видел как у нас дворничиха насадила на метлу густую охапку амброзии и подметала улицу.
Как говорится, чистенько, но с насморком.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 10:44

Хомякоид
Пыль при сдувании вообще не поднимается?
или там Мультикар(НаноУнимог) сразу всю эту срань в себя всасывает(у нас в Днепре десяток таких микрогрузовичков новых(!!!) есть уже)?
Как убирали улицы ФРГ лет 50 назад - без метлы точно(но в такси W112 уже стабильно был)?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 10:49

  rjkz написав:
  Прохожий написав:
  galadriel написав:Кстати, отличная идея - показать своим подрастающим детям как живут другие люди - м.б. у них что-то в голове и клацнет.

Я в свое время возил свое малолетнее распальцованное чадо показать как живут попрошайки у цыган в частном секторе на Беличах и пригрозил отдать в аренду еслишо...
реально впечатлил)


Это смотря сколько чаду лет. Может не подействовать.


Если замаячит реальная перспектива - подействует. Причём аж бегом.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:20

  барабашов написав:Хомякоид
Пыль при сдувании вообще не поднимается?
или там Мультикар(НаноУнимог) сразу всю эту срань в себя всасывает(у нас в Днепре десяток таких микрогрузовичков новых(!!!) есть уже)?
Как убирали улицы ФРГ лет 50 назад - без метлы точно(но в такси W112 уже стабильно был)?


Сфоткаю как-то.
За спиной ящик, в руке труба, похожие на охотников на привидений.
Метут в основном листья таким макаром и крупный мусор.
Пыли на дорогах нет, машины-пылесосы втягивают.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:52

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  investorkiev написав:Долярчик, а ты уже переехал?

... вже цього місяця переїду!
- свято наближається! ©®™ :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:58

  Хомякоид написав: Сфоткаю как-то.
За спиной ящик, в руке труба, похожие на охотников на привидений.
Метут в основном листья таким макаром и крупный мусор.
Пыли на дорогах нет, машины-пылесосы втягивают.

Хорошо. Купит город Киев 500 машин - пылесосов (в кредит естественно).
Это:
- нужно 150 000 дворников уволить
- 200 000 начальства, кадровиков и бухгалтеров начисляющих дворникам зарплату окажутся на улице
- производители метел уволят 500 человек
- производители спецодежды для дворников уволят 400 человек
- линия 1551 для жалоб киевлян уволит 20 операторов
и это ради 10 дополнительных рабочих мест для украинских сборщиков на машиностроительном заводе в Германии?
К чему вы толкаете?
Вас в там не диверсанта учат?
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 12:05

  UA написав:
  Хомякоид написав: Сфоткаю как-то.
За спиной ящик, в руке труба, похожие на охотников на привидений.
Метут в основном листья таким макаром и крупный мусор.
Пыли на дорогах нет, машины-пылесосы втягивают.

Хорошо. Купит город Киев 500 машин - пылесосов (в кредит естественно).
Это:
- нужно 150 000 дворников уволить
- 200 000 начальства, кадровиков и бухгалтеров начисляющих дворникам зарплату окажутся на улице
- производители метел уволят 500 человек
- производители спецодежды для дворников уволят 400 человек
- линия 1551 для жалоб киевлян уволит 20 операторов
и это ради 10 дополнительных рабочих мест для украинских сборщиков на машиностроительном заводе в Германии?
К чему вы толкаете?
Вас в там не диверсанта учат?


А наладить производство таких машин в Украине, что-бы на дорогах было чисто, и людей научить работать на машиностроительных заводах а не мести метлами. Такие машинки экспортировать по всему миру, не ?
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 15:31

  rjkz написав:
  Прохожий написав:Я в свое время возил свое малолетнее распальцованное чадо показать как живут попрошайки у цыган в частном секторе на Беличах и пригрозил отдать в аренду еслишо...
реально впечатлил)


Это смотря сколько чаду лет. Может не подействовать.

было примерно 13 лет
еще на жд вокзал свозил в окрестные бомжатники...
реально подействовало)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 15:34

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

пора сделать опрос и оценить мнение форумчан как далеко улетит ракета цена на недвигу в 2020 году.
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