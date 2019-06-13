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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1685168616871688

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 65
Виросли більш як на 50%
20%
13
Виросли на 26 - 50%
9%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
9%
6
Знизилися на 6 - 10%
2%
1
Знизилися на 11 - 25%
12%
8
Знизилися на 26 - 50%
32%
21
Знизилися більш як на 50%
9%
6
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:03

  UA написав:
  Хомякоид написав: Сфоткаю как-то.
За спиной ящик, в руке труба, похожие на охотников на привидений.
Метут в основном листья таким макаром и крупный мусор.
Пыли на дорогах нет, машины-пылесосы втягивают.

Хорошо. Купит город Киев 500 машин - пылесосов (в кредит естественно).
Это:
- нужно 150 000 дворников уволить
- 200 000 начальства, кадровиков и бухгалтеров начисляющих дворникам зарплату окажутся на улице
- производители метел уволят 500 человек
- производители спецодежды для дворников уволят 400 человек
- линия 1551 для жалоб киевлян уволит 20 операторов
и это ради 10 дополнительных рабочих мест для украинских сборщиков на машиностроительном заводе в Германии?
К чему вы толкаете?
Вас в там не диверсанта учат?


С таким-же успехом, как у нас убирают улицы, можно высвободившиеся (не)рабочие руки занять надуванием воздушных шариков.
В Англии в свое время Тэтчер уволила туеву хучу шахтеров и экономике это пошло на пользу.
Если руководствоваться принципом - "не уволь", то давайте вернем машбюро, стенографистов, истопников, телефонистов и трубочистов.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:15

  Хомякоид написав:
  UA написав:
  Хомякоид написав: Сфоткаю как-то.
За спиной ящик, в руке труба, похожие на охотников на привидений.
Метут в основном листья таким макаром и крупный мусор.
Пыли на дорогах нет, машины-пылесосы втягивают.

Хорошо. Купит город Киев 500 машин - пылесосов (в кредит естественно).
Это:
- нужно 150 000 дворников уволить
- 200 000 начальства, кадровиков и бухгалтеров начисляющих дворникам зарплату окажутся на улице
- производители метел уволят 500 человек
- производители спецодежды для дворников уволят 400 человек
- линия 1551 для жалоб киевлян уволит 20 операторов
и это ради 10 дополнительных рабочих мест для украинских сборщиков на машиностроительном заводе в Германии?
К чему вы толкаете?
Вас в там не диверсанта учат?


А наладить производство таких машин в Украине, что-бы на дорогах было чисто, и людей научить работать на машиностроительных заводах а не мести метлами. Такие машинки экспортировать по всему миру, не ?


Вы точно диверсант.
В Украине было 12 заводов сельхозмаша, осталось 2 или 3. Сейчас по лизингу списанную немецкую технику берем. А Вы предлагаете все достижения независимой Украины взять и спустить в унитаз?
Вы-бы еще предложили снести ЖК и восстановить станкозавод. Смех да и только. Эти-же станки никому не нужны были. Ну и что что их еще в 80-е Япония покупала. Это не показатель. Ни одного станка Киевского станкстроительного завода не было продано ни в Эфиопию ни в Бурунди. Так о чем говорить?
Производство в Украине экономически нецелесообразно и источник коррупции. Эффективная рыночная экономика может быть построена исключительно на кредитах международных финансовых структур и на передаче в собственность людей (список людей прилагается) оставшейся после СССР промышленности.
rjkz
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  #<1 ... 1685168616871688
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