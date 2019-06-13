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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:03
UA написав: Хомякоид написав:
Сфоткаю как-то.
За спиной ящик, в руке труба, похожие на охотников на привидений.
Метут в основном листья таким макаром и крупный мусор.
Пыли на дорогах нет, машины-пылесосы втягивают.
Хорошо. Купит город Киев 500 машин - пылесосов (в кредит естественно).
Это:
- нужно 150 000 дворников уволить
- 200 000 начальства, кадровиков и бухгалтеров начисляющих дворникам зарплату окажутся на улице
- производители метел уволят 500 человек
- производители спецодежды для дворников уволят 400 человек
- линия 1551 для жалоб киевлян уволит 20 операторов
и это ради 10 дополнительных рабочих мест для украинских сборщиков на машиностроительном заводе в Германии?
К чему вы толкаете?
Вас в там не диверсанта учат?
С таким-же успехом, как у нас убирают улицы, можно высвободившиеся (не)рабочие руки занять надуванием воздушных шариков.
В Англии в свое время Тэтчер уволила туеву хучу шахтеров и экономике это пошло на пользу.
Если руководствоваться принципом - "не уволь", то давайте вернем машбюро, стенографистов, истопников, телефонистов и трубочистов.
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:15
Хомякоид написав: UA написав: Хомякоид написав:
Сфоткаю как-то.
За спиной ящик, в руке труба, похожие на охотников на привидений.
Метут в основном листья таким макаром и крупный мусор.
Пыли на дорогах нет, машины-пылесосы втягивают.
Хорошо. Купит город Киев 500 машин - пылесосов (в кредит естественно).
Это:
- нужно 150 000 дворников уволить
- 200 000 начальства, кадровиков и бухгалтеров начисляющих дворникам зарплату окажутся на улице
- производители метел уволят 500 человек
- производители спецодежды для дворников уволят 400 человек
- линия 1551 для жалоб киевлян уволит 20 операторов
и это ради 10 дополнительных рабочих мест для украинских сборщиков на машиностроительном заводе в Германии?
К чему вы толкаете?
Вас в там не диверсанта учат?
А наладить производство таких машин в Украине, что-бы на дорогах было чисто, и людей научить работать на машиностроительных заводах а не мести метлами. Такие машинки экспортировать по всему миру, не ?
Вы точно диверсант.
В Украине было 12 заводов сельхозмаша, осталось 2 или 3. Сейчас по лизингу списанную немецкую технику берем. А Вы предлагаете все достижения независимой Украины взять и спустить в унитаз?
Вы-бы еще предложили снести ЖК и восстановить станкозавод. Смех да и только. Эти-же станки никому не нужны были. Ну и что что их еще в 80-е Япония покупала. Это не показатель. Ни одного станка Киевского станкстроительного завода не было продано ни в Эфиопию ни в Бурунди. Так о чем говорить?
Производство в Украине экономически нецелесообразно и источник коррупции. Эффективная рыночная экономика может быть построена исключительно на кредитах международных финансовых структур и на передаче в собственность людей (список людей прилагается) оставшейся после СССР промышленности.
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rjkz
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