|
|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:03
UA написав: Хомякоид написав:
Сфоткаю как-то.
За спиной ящик, в руке труба, похожие на охотников на привидений.
Метут в основном листья таким макаром и крупный мусор.
Пыли на дорогах нет, машины-пылесосы втягивают.
Хорошо. Купит город Киев 500 машин - пылесосов (в кредит естественно).
Это:
- нужно 150 000 дворников уволить
- 200 000 начальства, кадровиков и бухгалтеров начисляющих дворникам зарплату окажутся на улице
- производители метел уволят 500 человек
- производители спецодежды для дворников уволят 400 человек
- линия 1551 для жалоб киевлян уволит 20 операторов
и это ради 10 дополнительных рабочих мест для украинских сборщиков на машиностроительном заводе в Германии?
К чему вы толкаете?
Вас в там не диверсанта учат?
С таким-же успехом, как у нас убирают улицы, можно высвободившиеся (не)рабочие руки занять надуванием воздушных шариков.
В Англии в свое время Тэтчер уволила туеву хучу шахтеров и экономике это пошло на пользу.
Если руководствоваться принципом - "не уволь", то давайте вернем машбюро, стенографистов, истопников, телефонистов и трубочистов.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 10166
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 4350 раз.
- Подякували: 2317 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:15
Хомякоид написав: UA написав: Хомякоид написав:
Сфоткаю как-то.
За спиной ящик, в руке труба, похожие на охотников на привидений.
Метут в основном листья таким макаром и крупный мусор.
Пыли на дорогах нет, машины-пылесосы втягивают.
Хорошо. Купит город Киев 500 машин - пылесосов (в кредит естественно).
Это:
- нужно 150 000 дворников уволить
- 200 000 начальства, кадровиков и бухгалтеров начисляющих дворникам зарплату окажутся на улице
- производители метел уволят 500 человек
- производители спецодежды для дворников уволят 400 человек
- линия 1551 для жалоб киевлян уволит 20 операторов
и это ради 10 дополнительных рабочих мест для украинских сборщиков на машиностроительном заводе в Германии?
К чему вы толкаете?
Вас в там не диверсанта учат?
А наладить производство таких машин в Украине, что-бы на дорогах было чисто, и людей научить работать на машиностроительных заводах а не мести метлами. Такие машинки экспортировать по всему миру, не ?
Вы точно диверсант.
В Украине было 12 заводов сельхозмаша, осталось 2 или 3. Сейчас по лизингу списанную немецкую технику берем. А Вы предлагаете все достижения независимой Украины взять и спустить в унитаз?
Вы-бы еще предложили снести ЖК и восстановить станкозавод. Смех да и только. Эти-же станки никому не нужны были. Ну и что что их еще в 80-е Япония покупала. Это не показатель. Ни одного станка Киевского станкстроительного завода не было продано ни в Эфиопию ни в Бурунди. Так о чем говорить?
Производство в Украине экономически нецелесообразно и источник коррупции. Эффективная рыночная экономика может быть построена исключительно на кредитах международных финансовых структур и на передаче в собственность людей (список людей прилагается) оставшейся после СССР промышленности.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 10166
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 4350 раз.
- Подякували: 2317 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:39
rjkz написав:
Вы точно диверсант.
В Украине было 12 заводов сельхозмаша, осталось 2 или 3. Сейчас по лизингу списанную немецкую технику берем. А Вы предлагаете все достижения независимой Украины взять и спустить в унитаз?
Вы-бы еще предложили снести ЖК и восстановить станкозавод. Смех да и только. Эти-же станки никому не нужны были. Ну и что что их еще в 80-е Япония покупала. Это не показатель. Ни одного станка Киевского станкстроительного завода не было продано ни в Эфиопию ни в Бурунди. Так о чем говорить?
Производство в Украине экономически нецелесообразно и источник коррупции. Эффективная рыночная экономика может быть построена исключительно на кредитах международных финансовых структур и на передаче в собственность людей (список людей прилагается) оставшейся после СССР промышленности.
Какой МВА заканчивали?
Если бы не эффективная рыночная экономика, на месте Серебряной мили до сих пор работала бы Печерская промзона.
Вдумайтесь, люди с утра ехали бы не в БЦ или ТРЦ на работу, а на завод((
-
UA
-
-
- Повідомлень: 4668
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 552 раз.
- Подякували: 735 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 08 лис, 2019 19:44
Доброго вечора!
Прошу ваші поради і коментарі щодо купівлі квартири в комплексі "Кришталеві озера" (Київ). Як у розрізі здачі в оренду, так і особистого проживання (пріоритет): якість будівництва, комфорт місцевості, транспортна розв"язка і перспективи трафіку, садочки, школи і т.п.
Буду вдячний за коментарі. Можна в ПП.
Усім гарного вечора і вихідних !!!
-
stas_rst
-
-
- Повідомлень: 478
- З нами з: 27.02.19
- Подякував: 127 раз.
- Подякували: 82 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 08 лис, 2019 21:30
На стадионе Банникова ходит мужик по дорогам с обдувом.
В Чехии и Польше держак с щеткой на конце мели плитку.
-
Бывалый
-
-
- Повідомлень: 1436
- З нами з: 10.09.11
- Подякував: 434 раз.
- Подякували: 412 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 09 лис, 2019 10:43
stas_rst написав:
Доброго вечора!
Прошу ваші поради і коментарі щодо купівлі квартири в комплексі "Кришталеві озера" (Київ). Як у розрізі здачі в оренду, так і особистого проживання (пріоритет): якість будівництва, комфорт місцевості, транспортна розв"язка і перспективи трафіку, садочки, школи
і т.п.
Буду вдячний за коментарі. Можна в ПП.
Усім гарного вечора і вихідних !!!
как раз вчера общался с товарищем, сын которого купил там себе с женой квартиру - помню столько было восторженных соплей по поводу экологии, закрытой территории и прочего
на мои осторожные советы (малой купил хату за свои) о том шо это ебеня без транспорта гордо демонстрировались ключи от двух машин
в общем - глубоко недоволен, шото там очень печально с отоплением и обслуживанием, да и траблы с транспортом наконец то вылезли наружу - ребенок родился
к плюсам быстро привыкаешь, а недостатки портят всю оставшуюся жизнь
зы: какие там нафиг садочки и школы? о чем вы? там же ФЕОФАНИЯ
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 7293
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 592 раз.
- Подякували: 1126 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 09 лис, 2019 10:50
kingkongovets написав:
зы: какие там нафиг садочки и школы? о чем вы? там же ФЕОФАНИЯ
дякую за відповідь, врахую
прийшов час розширюватись у площі, тому й вивчаю варіанти правого берега
до усіх високоповажних учасників гілки : прошу ваші коментарі щодо оптимальних варіантів по вищевказаних критеріях !!!
Дякую. Дуже дякую
Дійсно важливо !
-
stas_rst
-
-
- Повідомлень: 478
- З нами з: 27.02.19
- Подякував: 127 раз.
- Подякували: 82 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 09 лис, 2019 10:55
stas_rst написав: kingkongovets написав:
зы: какие там нафиг садочки и школы? о чем вы? там же ФЕОФАНИЯ
дякую за відповідь, врахую
прийшов час розширюватись у площі, тому й вивчаю варіанти правого берега
до усіх високоповажних учасників гілки : прошу ваші коментарі щодо оптимальних варіантів по вищевказаних критеріях !!!
Дякую. Дуже дякую
Дійсно важливо !
Какой бюджет, и какой метраж рассматриваете? Ищете только готовое или готовы впрыгивать в котлован?
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 1299
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 185 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|