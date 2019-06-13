Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:15

Хомякоид написав: UA написав: Хомякоид написав: Сфоткаю как-то.

За спиной ящик, в руке труба, похожие на охотников на привидений.

Метут в основном листья таким макаром и крупный мусор.

Пыли на дорогах нет, машины-пылесосы втягивают. Сфоткаю как-то.За спиной ящик, в руке труба, похожие на охотников на привидений.Метут в основном листья таким макаром и крупный мусор.Пыли на дорогах нет, машины-пылесосы втягивают.

Хорошо. Купит город Киев 500 машин - пылесосов (в кредит естественно).

Это:

- нужно 150 000 дворников уволить

- 200 000 начальства, кадровиков и бухгалтеров начисляющих дворникам зарплату окажутся на улице

- производители метел уволят 500 человек

- производители спецодежды для дворников уволят 400 человек

- линия 1551 для жалоб киевлян уволит 20 операторов

и это ради 10 дополнительных рабочих мест для украинских сборщиков на машиностроительном заводе в Германии?

К чему вы толкаете?

Вас в там не диверсанта учат? Хорошо. Купит город Киев 500 машин - пылесосов (в кредит естественно).Это:- нужно 150 000 дворников уволить- 200 000 начальства, кадровиков и бухгалтеров начисляющих дворникам зарплату окажутся на улице- производители метел уволят 500 человек- производители спецодежды для дворников уволят 400 человек- линия 1551 для жалоб киевлян уволит 20 операторови это ради 10 дополнительных рабочих мест для украинских сборщиков на машиностроительном заводе в Германии?К чему вы толкаете?Вас в там не диверсанта учат?



А наладить производство таких машин в Украине, что-бы на дорогах было чисто, и людей научить работать на машиностроительных заводах а не мести метлами. Такие машинки экспортировать по всему миру, не ? А наладить производство таких машин в Украине, что-бы на дорогах было чисто, и людей научить работать на машиностроительных заводах а не мести метлами. Такие машинки экспортировать по всему миру, не ?

Вы точно диверсант.В Украине было 12 заводов сельхозмаша, осталось 2 или 3. Сейчас по лизингу списанную немецкую технику берем. А Вы предлагаете все достижения независимой Украины взять и спустить в унитаз?Вы-бы еще предложили снести ЖК и восстановить станкозавод. Смех да и только. Эти-же станки никому не нужны были. Ну и что что их еще в 80-е Япония покупала. Это не показатель. Ни одного станка Киевского станкстроительного завода не было продано ни в Эфиопию ни в Бурунди. Так о чем говорить?Производство в Украине экономически нецелесообразно и источник коррупции. Эффективная рыночная экономика может быть построена исключительно на кредитах международных финансовых структур и на передаче в собственность людей (список людей прилагается) оставшейся после СССР промышленности.