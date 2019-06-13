RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1686168716881689>

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 65
Виросли більш як на 50%
20%
13
Виросли на 26 - 50%
9%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
9%
6
Знизилися на 6 - 10%
2%
1
Знизилися на 11 - 25%
12%
8
Знизилися на 26 - 50%
32%
21
Знизилися більш як на 50%
9%
6
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:03

  UA написав:
  Хомякоид написав: Сфоткаю как-то.
За спиной ящик, в руке труба, похожие на охотников на привидений.
Метут в основном листья таким макаром и крупный мусор.
Пыли на дорогах нет, машины-пылесосы втягивают.

Хорошо. Купит город Киев 500 машин - пылесосов (в кредит естественно).
Это:
- нужно 150 000 дворников уволить
- 200 000 начальства, кадровиков и бухгалтеров начисляющих дворникам зарплату окажутся на улице
- производители метел уволят 500 человек
- производители спецодежды для дворников уволят 400 человек
- линия 1551 для жалоб киевлян уволит 20 операторов
и это ради 10 дополнительных рабочих мест для украинских сборщиков на машиностроительном заводе в Германии?
К чему вы толкаете?
Вас в там не диверсанта учат?


С таким-же успехом, как у нас убирают улицы, можно высвободившиеся (не)рабочие руки занять надуванием воздушных шариков.
В Англии в свое время Тэтчер уволила туеву хучу шахтеров и экономике это пошло на пользу.
Если руководствоваться принципом - "не уволь", то давайте вернем машбюро, стенографистов, истопников, телефонистов и трубочистов.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10166
З нами з: 31.01.12
Подякував: 4350 раз.
Подякували: 2317 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:15

  Хомякоид написав:
  UA написав:
  Хомякоид написав: Сфоткаю как-то.
За спиной ящик, в руке труба, похожие на охотников на привидений.
Метут в основном листья таким макаром и крупный мусор.
Пыли на дорогах нет, машины-пылесосы втягивают.

Хорошо. Купит город Киев 500 машин - пылесосов (в кредит естественно).
Это:
- нужно 150 000 дворников уволить
- 200 000 начальства, кадровиков и бухгалтеров начисляющих дворникам зарплату окажутся на улице
- производители метел уволят 500 человек
- производители спецодежды для дворников уволят 400 человек
- линия 1551 для жалоб киевлян уволит 20 операторов
и это ради 10 дополнительных рабочих мест для украинских сборщиков на машиностроительном заводе в Германии?
К чему вы толкаете?
Вас в там не диверсанта учат?


А наладить производство таких машин в Украине, что-бы на дорогах было чисто, и людей научить работать на машиностроительных заводах а не мести метлами. Такие машинки экспортировать по всему миру, не ?


Вы точно диверсант.
В Украине было 12 заводов сельхозмаша, осталось 2 или 3. Сейчас по лизингу списанную немецкую технику берем. А Вы предлагаете все достижения независимой Украины взять и спустить в унитаз?
Вы-бы еще предложили снести ЖК и восстановить станкозавод. Смех да и только. Эти-же станки никому не нужны были. Ну и что что их еще в 80-е Япония покупала. Это не показатель. Ни одного станка Киевского станкстроительного завода не было продано ни в Эфиопию ни в Бурунди. Так о чем говорить?
Производство в Украине экономически нецелесообразно и источник коррупции. Эффективная рыночная экономика может быть построена исключительно на кредитах международных финансовых структур и на передаче в собственность людей (список людей прилагается) оставшейся после СССР промышленности.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10166
З нами з: 31.01.12
Подякував: 4350 раз.
Подякували: 2317 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:39

  rjkz написав:Вы точно диверсант.
В Украине было 12 заводов сельхозмаша, осталось 2 или 3. Сейчас по лизингу списанную немецкую технику берем. А Вы предлагаете все достижения независимой Украины взять и спустить в унитаз?
Вы-бы еще предложили снести ЖК и восстановить станкозавод. Смех да и только. Эти-же станки никому не нужны были. Ну и что что их еще в 80-е Япония покупала. Это не показатель. Ни одного станка Киевского станкстроительного завода не было продано ни в Эфиопию ни в Бурунди. Так о чем говорить?
Производство в Украине экономически нецелесообразно и источник коррупции. Эффективная рыночная экономика может быть построена исключительно на кредитах международных финансовых структур и на передаче в собственность людей (список людей прилагается) оставшейся после СССР промышленности.

Какой МВА заканчивали?
Если бы не эффективная рыночная экономика, на месте Серебряной мили до сих пор работала бы Печерская промзона.
Вдумайтесь, люди с утра ехали бы не в БЦ или ТРЦ на работу, а на завод((
UA
 
Повідомлень: 4669
З нами з: 19.07.08
Подякував: 553 раз.
Подякували: 735 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 19:44

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Доброго вечора!
Прошу ваші поради і коментарі щодо купівлі квартири в комплексі "Кришталеві озера" (Київ). Як у розрізі здачі в оренду, так і особистого проживання (пріоритет): якість будівництва, комфорт місцевості, транспортна розв"язка і перспективи трафіку, садочки, школи і т.п.
Буду вдячний за коментарі. Можна в ПП.
Усім гарного вечора і вихідних !!!
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 482
З нами з: 27.02.19
Подякував: 128 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 21:30

На стадионе Банникова ходит мужик по дорогам с обдувом.
В Чехии и Польше держак с щеткой на конце мели плитку.
Бывалый
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1436
З нами з: 10.09.11
Подякував: 434 раз.
Подякували: 412 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 10:43

  stas_rst написав:Доброго вечора!
Прошу ваші поради і коментарі щодо купівлі квартири в комплексі "Кришталеві озера" (Київ). Як у розрізі здачі в оренду, так і особистого проживання (пріоритет): якість будівництва, комфорт місцевості, транспортна розв"язка і перспективи трафіку, садочки, школи і т.п.
Буду вдячний за коментарі. Можна в ПП.
Усім гарного вечора і вихідних !!!


как раз вчера общался с товарищем, сын которого купил там себе с женой квартиру - помню столько было восторженных соплей по поводу экологии, закрытой территории и прочего
на мои осторожные советы (малой купил хату за свои) о том шо это ебеня без транспорта гордо демонстрировались ключи от двух машин
в общем - глубоко недоволен, шото там очень печально с отоплением и обслуживанием, да и траблы с транспортом наконец то вылезли наружу - ребенок родился
к плюсам быстро привыкаешь, а недостатки портят всю оставшуюся жизнь

зы: какие там нафиг садочки и школы? о чем вы? там же ФЕОФАНИЯ
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7295
З нами з: 05.06.16
Подякував: 592 раз.
Подякували: 1127 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 10:50

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  kingkongovets написав:зы: какие там нафиг садочки и школы? о чем вы? там же ФЕОФАНИЯ

дякую за відповідь, врахую :)

прийшов час розширюватись у площі, тому й вивчаю варіанти правого берега :)
до усіх високоповажних учасників гілки : прошу ваші коментарі щодо оптимальних варіантів по вищевказаних критеріях !!!
Дякую. Дуже дякую :)
Дійсно важливо !
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 482
З нами з: 27.02.19
Подякував: 128 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 10:55

  stas_rst написав:
  kingkongovets написав:зы: какие там нафиг садочки и школы? о чем вы? там же ФЕОФАНИЯ

дякую за відповідь, врахую :)

прийшов час розширюватись у площі, тому й вивчаю варіанти правого берега :)
до усіх високоповажних учасників гілки : прошу ваші коментарі щодо оптимальних варіантів по вищевказаних критеріях !!!
Дякую. Дуже дякую :)
Дійсно важливо !


Какой бюджет, и какой метраж рассматриваете? Ищете только готовое или готовы впрыгивать в котлован?
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1302
З нами з: 06.03.19
Подякував: 61 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 11:00

stas_rst

вообще то эта ветка про аренду, ваши вопросы лучше задавать в теме "когда начнется обвал нереальных цен"
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7295
З нами з: 05.06.16
Подякував: 592 раз.
Подякували: 1127 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 11:31

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  kingkongovets написав:вообще то эта ветка про аренду, ваши вопросы лучше задавать в теме "когда начнется обвал нереальных цен"

дякую за попередню відповідь, але гілка тим і цікава, що тут люди знаючі ... читаю вас давно, тихо вчуся у розумніших і не відсвічую :) "старожили" гілки часто коментують як якість будов, так і плюси-мінуси інфраструктури.
а питання по квартирі цікаве на перспективу також в якості здачі в оренду ... тому й тут :).
Дякую!
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 482
З нами з: 27.02.19
Подякував: 128 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1686168716881689>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: investorkiev, Вкладчик1234 і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 2267, 2268, 2269
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
22689 2068837
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 лис, 2019 12:25
Frant
Через какой банк выгоднее платить за недвижимость 1, 2
DjPavel » Сер 22 сер, 2018 10:12
10 3140
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 жов, 2019 21:49
foxluck
Коммерческая или жилая недвижимость? Инвестиция
Viareggio » Чет 13 чер, 2019 22:01
8 1338
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2019 05:26
QIWIT

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (756)
09.11.2019 12:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.