Додано: Суб 09 лис, 2019 10:43

stas_rst написав: Доброго вечора!

Прошу ваші поради і коментарі щодо купівлі квартири в комплексі "Кришталеві озера" (Київ). Як у розрізі здачі в оренду, так і особистого проживання (пріоритет): якість будівництва, комфорт місцевості, транспортна розв"язка і перспективи трафіку, садочки, школи і т.п.

Буду вдячний за коментарі. Можна в ПП.

как раз вчера общался с товарищем, сын которого купил там себе с женой квартиру - помню столько было восторженных соплей по поводу экологии, закрытой территории и прочего

на мои осторожные советы (малой купил хату за свои) о том шо это ебеня без транспорта гордо демонстрировались ключи от двух машин

в общем - глубоко недоволен, шото там очень печально с отоплением и обслуживанием, да и траблы с транспортом наконец то вылезли наружу - ребенок родился

к плюсам быстро привыкаешь, а недостатки портят всю оставшуюся жизнь



