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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 09 лис, 2019 11:33
UA написав: rjkz написав:
Вы точно диверсант.
В Украине было 12 заводов сельхозмаша, осталось 2 или 3. Сейчас по лизингу списанную немецкую технику берем. А Вы предлагаете все достижения независимой Украины взять и спустить в унитаз?
Вы-бы еще предложили снести ЖК и восстановить станкозавод. Смех да и только. Эти-же станки никому не нужны были. Ну и что что их еще в 80-е Япония покупала. Это не показатель. Ни одного станка Киевского станкстроительного завода не было продано ни в Эфиопию ни в Бурунди. Так о чем говорить?
Производство в Украине экономически нецелесообразно и источник коррупции. Эффективная рыночная экономика может быть построена исключительно на кредитах международных финансовых структур и на передаче в собственность людей (список людей прилагается) оставшейся после СССР промышленности.
Какой МВА заканчивали?
Если бы не эффективная рыночная экономика, на месте Серебряной мили до сих пор работала бы Печерская промзона.
Вдумайтесь, люди с утра ехали бы не в БЦ или ТРЦ на работу, а на завод((
І отримували ЗП не 300 Дол/міс, а 1000 євро/міс. Правда, погано було би? Плюс понаєхів-заробітчан було би повно.
Укро-їліта - не розуміє, що таке індустрія, як її організувати і для чого потрібна. Єдине, що вона вміє - влаштовувати клоунади і пиляти заводи на металолом.
Востаннє редагувалось Frant
в Суб 09 лис, 2019 11:39, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Суб 09 лис, 2019 11:36
investorkiev написав:
Какой бюджет, и какой метраж рассматриваете? Ищете только готовое или готовы впрыгивать в котлован?
бюджет до 50К на двушку-трьошку (залежить від місця) або газобетон-таунхауз. Котлован хіба що у Київміськбуду, є надія, що дах колись побачу
Ваші думки ?
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Додано: Суб 09 лис, 2019 12:04
stas_rst написав: investorkiev написав:
Какой бюджет, и какой метраж рассматриваете? Ищете только готовое или готовы впрыгивать в котлован?
бюджет до 50К на двушку-трьошку (залежить від місця) або газобетон-таунхауз. Котлован хіба що у Київміськбуду, є надія, що дах колись побачу
Ваші думки ?
А Ви продаєте чи купляєте?
Яку комісію берете? 3 чи 5%???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Суб 09 лис, 2019 12:14
Frant написав: stas_rst написав: investorkiev написав:
Какой бюджет, и какой метраж рассматриваете? Ищете только готовое или готовы впрыгивать в котлован?
бюджет до 50К на двушку-трьошку (залежить від місця) або газобетон-таунхауз. Котлован хіба що у Київміськбуду, є надія, що дах колись побачу
Ваші думки ?
А Ви продаєте чи купляєте?
Яку комісію берете? 3 чи 5%???
друже, писав вище - собі шукаю для розширення. Не рило
тому й без %
просто важливі думки форумчан профільних
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