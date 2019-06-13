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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 09 лис, 2019 11:33
UA написав: rjkz написав:
Вы точно диверсант.
В Украине было 12 заводов сельхозмаша, осталось 2 или 3. Сейчас по лизингу списанную немецкую технику берем. А Вы предлагаете все достижения независимой Украины взять и спустить в унитаз?
Вы-бы еще предложили снести ЖК и восстановить станкозавод. Смех да и только. Эти-же станки никому не нужны были. Ну и что что их еще в 80-е Япония покупала. Это не показатель. Ни одного станка Киевского станкстроительного завода не было продано ни в Эфиопию ни в Бурунди. Так о чем говорить?
Производство в Украине экономически нецелесообразно и источник коррупции. Эффективная рыночная экономика может быть построена исключительно на кредитах международных финансовых структур и на передаче в собственность людей (список людей прилагается) оставшейся после СССР промышленности.
Какой МВА заканчивали?
Если бы не эффективная рыночная экономика, на месте Серебряной мили до сих пор работала бы Печерская промзона.
Вдумайтесь, люди с утра ехали бы не в БЦ или ТРЦ на работу, а на завод((
І отримували ЗП не 300 Дол/міс, а 1000 євро/міс. Правда, погано було би? Плюс понаєхів-заробітчан було би повно.
Укро-їліта - не розуміє, що таке індустрія, як її організувати і для чого потрібна. Єдине, що вона вміє - влаштовувати клоунади і пиляти заводи на металолом.
Востаннє редагувалось Frant
в Суб 09 лис, 2019 11:39, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Суб 09 лис, 2019 11:36
investorkiev написав:
Какой бюджет, и какой метраж рассматриваете? Ищете только готовое или готовы впрыгивать в котлован?
бюджет до 50К на двушку-трьошку (залежить від місця) або газобетон-таунхауз. Котлован хіба що у Київміськбуду, є надія, що дах колись побачу
Ваші думки ?
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Додано: Суб 09 лис, 2019 12:04
stas_rst написав: investorkiev написав:
Какой бюджет, и какой метраж рассматриваете? Ищете только готовое или готовы впрыгивать в котлован?
бюджет до 50К на двушку-трьошку (залежить від місця) або газобетон-таунхауз. Котлован хіба що у Київміськбуду, є надія, що дах колись побачу
Ваші думки ?
А Ви продаєте чи купляєте?
Яку комісію берете? 3 чи 5%???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Суб 09 лис, 2019 12:14
Frant написав: stas_rst написав: investorkiev написав:
Какой бюджет, и какой метраж рассматриваете? Ищете только готовое или готовы впрыгивать в котлован?
бюджет до 50К на двушку-трьошку (залежить від місця) або газобетон-таунхауз. Котлован хіба що у Київміськбуду, є надія, що дах колись побачу
Ваші думки ?
А Ви продаєте чи купляєте?
Яку комісію берете? 3 чи 5%???
друже, писав вище - собі шукаю для розширення. Не рило
тому й без %
просто важливі думки форумчан профільних
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Додано: Суб 09 лис, 2019 16:15
UA написав: rjkz написав:
Вы точно диверсант.
В Украине было 12 заводов сельхозмаша, осталось 2 или 3. Сейчас по лизингу списанную немецкую технику берем. А Вы предлагаете все достижения независимой Украины взять и спустить в унитаз?
Вы-бы еще предложили снести ЖК и восстановить станкозавод. Смех да и только. Эти-же станки никому не нужны были. Ну и что что их еще в 80-е Япония покупала. Это не показатель. Ни одного станка Киевского станкстроительного завода не было продано ни в Эфиопию ни в Бурунди. Так о чем говорить?
Производство в Украине экономически нецелесообразно и источник коррупции. Эффективная рыночная экономика может быть построена исключительно на кредитах международных финансовых структур и на передаче в собственность людей (список людей прилагается) оставшейся после СССР промышленности.
Какой МВА заканчивали?
Если бы не эффективная рыночная экономика, на месте Серебряной мили до сих пор работала бы Печерская промзона.
Вдумайтесь, люди с утра ехали бы не в БЦ или ТРЦ на работу, а на завод((
Ну да, а вместо достроенных недостроев на углу Победы и Ванды Василевской был-бы Аналитприбор. И тд. Это-ж какой головняк этим всем управлять! А так, люди выехали во всякие Чехии и Польши, Италии и Испании, Канады и США. Родственничкам бабло шлют, а у родственничков это бабло через тарифы вытащить - как два пальца об асфальт. Это и есть настоящая рыночная экономика. Правда, родственнички, шо остались, все старее и старее, многие уходят. Слать деньги все меньше кому. А это убытки. Зато хрущи освобождаются и их потом тоже можно будет беспрепятственно сносить и строить новые ЖК для новых дойных коров, которые продадут родительские паи в селе и купят неохрущи в Куйове, если не свалят...но землю все равно-то продадут...а не продадут, то тем им и хужее будет. Значит ничего не получат.
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Додано: Суб 09 лис, 2019 16:24
rjkz написав:
Ну да, а вместо достроенных недостроев на углу Победы и Ванды Василевской был-бы Аналитприбор. И тд. Это-ж какой головняк этим всем управлять! А так, люди выехали во всякие Чехии и Польши, Италии и Испании, Канады и США. Родственничкам бабло шлют, а у родственничков это бабло через тарифы вытащить - как два пальца об асфальт. Это и есть настоящая рыночная экономика. Правда, родственнички, шо остались, все старее и старее, многие уходят. Слать деньги все меньше кому. А это убытки. Зато хрущи освобождаются и их потом тоже можно будет беспрепятственно сносить и строить новые ЖК для новых дойных коров, которые продадут родительские паи в селе и купят неохрущи в Куйове, если не свалят...но землю все равно-то продадут...а не продадут, то тем им и хужее будет. Значит ничего не получат.
Приток в Киев не будет бесконечным. А без нового топлива эта "система" зачахнет
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Суб 09 лис, 2019 16:33
stas_rst написав: investorkiev написав:
Какой бюджет, и какой метраж рассматриваете? Ищете только готовое или готовы впрыгивать в котлован?
бюджет до 50К на двушку-трьошку (залежить від місця) або газобетон-таунхауз. Котлован хіба що у Київміськбуду, є надія, що дах колись побачу
Ваші думки ?
Если себе 3к - имеете право, если под аренду - будете иметь головняк.
Если нужна квартира с 2-мя спальными и гостиной, то выберите с большой кухней или с примыкающим холлом, чтобы в последствии объединить холл и кухню, если это не сделает застройщик по Вашей просьбе. Потом будете использовать кухню как столовую-гостинную. При переходе в аренду выставите как 2к. На 3к будете ну очень долго искать клиентов, а когда найдее, то окажется, что это огромная семья с БВ.
По крайней мере, в моих шаблонах, 3к - это не про аренду. Может я и ошибаюсь.
Или, опять-же если надо себе 3к, а потом сдавать, то если это будет монолитно-каркасник, то берете что хотите для себя, а потом переделываете в 2к, но это финансово не разумно. Есть еще (не мое) мнение, что можно купить 3к для себя, а потом, когда придет время, запилить из нее 2 1к под аренду. Но тогда смотрите на планировки, чтобы не обнаружить ВДРУГ!, что на вторую квартиру фиг протянешь канализацию.
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rjkz
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Додано: Суб 09 лис, 2019 16:36
Вкладчик1234 написав: rjkz написав:
Ну да, а вместо достроенных недостроев на углу Победы и Ванды Василевской был-бы Аналитприбор. И тд. Это-ж какой головняк этим всем управлять! А так, люди выехали во всякие Чехии и Польши, Италии и Испании, Канады и США. Родственничкам бабло шлют, а у родственничков это бабло через тарифы вытащить - как два пальца об асфальт. Это и есть настоящая рыночная экономика. Правда, родственнички, шо остались, все старее и старее, многие уходят. Слать деньги все меньше кому. А это убытки. Зато хрущи освобождаются и их потом тоже можно будет беспрепятственно сносить и строить новые ЖК для новых дойных коров, которые продадут родительские паи в селе и купят неохрущи в Куйове, если не свалят...но землю все равно-то продадут...а не продадут, то тем им и хужее будет. Значит ничего не получат.
Приток в Киев не будет бесконечным. А без нового топлива эта "система" зачахнет
Есть вариант заселять бедным людом с БВ, Африки и всяких Пакистанов, Бурунди и Бангладеш.
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rjkz
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Додано: Суб 09 лис, 2019 16:49
rjkz написав:
Есть вариант заселять бедным людом с БВ, Африки и всяких Пакистанов, Бурунди и Бангладеш
Они могут быть топливом?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Суб 09 лис, 2019 16:53
rjkz написав: Вкладчик1234 написав: rjkz написав:
Ну да, а вместо достроенных недостроев на углу Победы и Ванды Василевской был-бы Аналитприбор. И тд. Это-ж какой головняк этим всем управлять! А так, люди выехали во всякие Чехии и Польши, Италии и Испании, Канады и США. Родственничкам бабло шлют, а у родственничков это бабло через тарифы вытащить - как два пальца об асфальт. Это и есть настоящая рыночная экономика. Правда, родственнички, шо остались, все старее и старее, многие уходят. Слать деньги все меньше кому. А это убытки. Зато хрущи освобождаются и их потом тоже можно будет беспрепятственно сносить и строить новые ЖК для новых дойных коров, которые продадут родительские паи в селе и купят неохрущи в Куйове, если не свалят...но землю все равно-то продадут...а не продадут, то тем им и хужее будет. Значит ничего не получат.
Приток в Киев не будет бесконечным. А без нового топлива эта "система" зачахнет
Есть вариант заселять бедным людом с БВ, Африки и всяких Пакистанов, Бурунди и Бангладеш.
А що ця публіка буде робити в Україні? Торгувати шаурмою чи секонд хендом за 300 Дол/міс?
В Пакістані ЗП такі, як в нас, можливо, й вищі.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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