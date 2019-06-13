Додано: Суб 09 лис, 2019 16:33

stas_rst написав: investorkiev написав: Какой бюджет, и какой метраж рассматриваете? Ищете только готовое или готовы впрыгивать в котлован? Какой бюджет, и какой метраж рассматриваете? Ищете только готовое или готовы впрыгивать в котлован?

бюджет до 50К на двушку-трьошку (залежить від місця) або газобетон-таунхауз. Котлован хіба що у Київміськбуду, є надія, що дах колись побачу

Ваші думки ? бюджет до 50К на двушку-трьошку (залежить від місця) або газобетон-таунхауз. Котлован хіба що у Київміськбуду, є надія, що дах колись побачуВаші думки ?

Если себе 3к - имеете право, если под аренду - будете иметь головняк.Если нужна квартира с 2-мя спальными и гостиной, то выберите с большой кухней или с примыкающим холлом, чтобы в последствии объединить холл и кухню, если это не сделает застройщик по Вашей просьбе. Потом будете использовать кухню как столовую-гостинную. При переходе в аренду выставите как 2к. На 3к будете ну очень долго искать клиентов, а когда найдее, то окажется, что это огромная семья с БВ.По крайней мере, в моих шаблонах, 3к - это не про аренду. Может я и ошибаюсь.Или, опять-же если надо себе 3к, а потом сдавать, то если это будет монолитно-каркасник, то берете что хотите для себя, а потом переделываете в 2к, но это финансово не разумно. Есть еще (не мое) мнение, что можно купить 3к для себя, а потом, когда придет время, запилить из нее 2 1к под аренду. Но тогда смотрите на планировки, чтобы не обнаружить ВДРУГ!, что на вторую квартиру фиг протянешь канализацию.