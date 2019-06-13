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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1687168816891690

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 65
Виросли більш як на 50%
20%
13
Виросли на 26 - 50%
9%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
9%
6
Знизилися на 6 - 10%
2%
1
Знизилися на 11 - 25%
12%
8
Знизилися на 26 - 50%
32%
21
Знизилися більш як на 50%
9%
6
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 17:06

  Frant написав:А що ця публіка буде робити в Україні? Торгувати шаурмою чи секонд хендом за 300 Дол/міс?

В Пакістані ЗП такі, як в нас, можливо, й вищі.


обратите внимание на национальный состав курьеров глово и убер итс - возле оушена и бессарабки у них стойбища
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 17:10

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  rjkz написав:строить новые ЖК для новых дойных коров, которые продадут родительские паи в селе и купят неохрущи в Куйове

дозволю собі втрутитись в розмову, оскільки вчора вивчав питання паїв і їх ціноутворення після прийняття закону про зняття мораторію (ну чи його непродовження).
Так от, - два роки тому за пай в с/г регіонах давали 250 тис.грн. за 2 Га (9,4 К у.о.).
За прогнозами аналітиків, після відкриття вільного продажу ціна буде становити від 2 до 3,5 К у.о. за 1Га
То питання до теоретиків : скільки можна буде купити "хрущів", продавши навіть два паї по 2 Га по ціні 3 К у.о ?
Востаннє редагувалось stas_rst в Суб 09 лис, 2019 17:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 17:15

  rjkz написав:
  stas_rst написав:
  investorkiev написав:Какой бюджет, и какой метраж рассматриваете? Ищете только готовое или готовы впрыгивать в котлован?

бюджет до 50К на двушку-трьошку (залежить від місця) або газобетон-таунхауз. Котлован хіба що у Київміськбуду, є надія, що дах колись побачу :)
Ваші думки ?


Если себе 3к - имеете право, если под аренду - будете иметь головняк.
Если нужна квартира с 2-мя спальными и гостиной, то выберите с большой кухней или с примыкающим холлом, чтобы в последствии объединить холл и кухню, если это не сделает застройщик по Вашей просьбе. Потом будете использовать кухню как столовую-гостинную. При переходе в аренду выставите как 2к. На 3к будете ну очень долго искать клиентов, а когда найдее, то окажется, что это огромная семья с БВ.
По крайней мере, в моих шаблонах, 3к - это не про аренду. Может я и ошибаюсь.
Или, опять-же если надо себе 3к, а потом сдавать, то если это будет монолитно-каркасник, то берете что хотите для себя, а потом переделываете в 2к, но это финансово не разумно. Есть еще (не мое) мнение, что можно купить 3к для себя, а потом, когда придет время, запилить из нее 2 1к под аренду. Но тогда смотрите на планировки, чтобы не обнаружить ВДРУГ!, что на вторую квартиру фиг протянешь канализацию. :mrgreen:

а за цінні поради дуже дякую !!! це дійсно корисна інфа від Вас!!! буду враховувати !!! гарного вечора
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 18:17

  stas_rst написав:
  rjkz написав:строить новые ЖК для новых дойных коров, которые продадут родительские паи в селе и купят неохрущи в Куйове

дозволю собі втрутитись в розмову, оскільки вчора вивчав питання паїв і їх ціноутворення після прийняття закону про зняття мораторію (ну чи його непродовження).
Так от, - два роки тому за пай в с/г регіонах давали 250 тис.грн. за 2 Га (9,4 К у.о.).
За прогнозами аналітиків, після відкриття вільного продажу ціна буде становити від 2 до 3,5 К у.о. за 1Га
То питання до теоретиків : скільки можна буде купити "хрущів", продавши навіть два паї по 2 Га по ціні 3 К у.о ?

170 тис грн. за 3 Га, ціна цього літа за чорнозем на Тернопільщині 10 км сільгосп. угіддя від обл. центра.

п.с.
ціна 1 га приблизно 20 орендних плат (плат за користування паєм)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 18:20

  Вкладчик1234 написав:
  rjkz написав:Есть вариант заселять бедным людом с БВ, Африки и всяких Пакистанов, Бурунди и Бангладеш

Они могут быть топливом? :)


В некотором роде - да. Дело в том, что сейчас это "топливо" течет в ЕС, где часть из оных садится на шеи государств ЕС, а часть интегрируется в местный социум, работает и зарабатывает. Вы ведь, надеюсь, не думаете, что ВСЕ беженцы и переселенцы едут в ЕС исключительно ради соцпособий? Наверное, среди получателей этих бенефитов их и большинство, что и формирует определенный стереотип, но и довольно значительная часть из них ассимилируется вполне органично, хоть и трансформируя местный социум.
Для стран ЕС - это тяжелое бремя, от которого они не прочь избавиться. Учитывая, что в ЕС реально денег некуда девать (я имею ввиду госфонды), а в Украине с этим туго, то рано или поздно кому-то придет в голову, что Украина может получить беженцев с финансированием из ЕС, чем убивается несколько вполне упитанных зайцев. Скажем, на содержание 1-го беженца (чисто умозрительное допущение) ЕС тратит порядка 3-4 кевро в месяц прямыми и косвенными затратами (администрирование, прямые выплаты на проживание, питание, медицину и тп + допрасходы на инфраструктуру, полицию, и тп) теперь представьте вариант, когда ЕС будет перенаправлять беженцев в Украину на условиях 500 евро кэшем беженцу в месяц и 1-2 кевро государству Украина на это дело. Интерполируйте это на 3-5 миллионов и получите картину будущего. Другое дело, что сюда будут отправлять не самых лучших представителей. Уверен, что врачи, инженеры, предприниматели и пр. останутся в ЕС, а гопота попадет сюда.
rjkz
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