обратите внимание на национальный состав курьеров глово и убер итс - возле оушена и бессарабки у них стойбища
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 09 лис, 2019 17:06
обратите внимание на национальный состав курьеров глово и убер итс - возле оушена и бессарабки у них стойбища
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 09 лис, 2019 17:10
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
дозволю собі втрутитись в розмову, оскільки вчора вивчав питання паїв і їх ціноутворення після прийняття закону про зняття мораторію (ну чи його непродовження).
Так от, - два роки тому за пай в с/г регіонах давали 250 тис.грн. за 2 Га (9,4 К у.о.).
За прогнозами аналітиків, після відкриття вільного продажу ціна буде становити від 2 до 3,5 К у.о. за 1Га
То питання до теоретиків : скільки можна буде купити "хрущів", продавши навіть два паї по 2 Га по ціні 3 К у.о ?
Востаннє редагувалось stas_rst в Суб 09 лис, 2019 17:18, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 09 лис, 2019 17:15
а за цінні поради дуже дякую !!! це дійсно корисна інфа від Вас!!! буду враховувати !!! гарного вечора
Додано: Суб 09 лис, 2019 18:17
170 тис грн. за 3 Га, ціна цього літа за чорнозем на Тернопільщині 10 км сільгосп. угіддя від обл. центра.
п.с.
ціна 1 га приблизно 20 орендних плат (плат за користування паєм)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Суб 09 лис, 2019 18:20
В некотором роде - да. Дело в том, что сейчас это "топливо" течет в ЕС, где часть из оных садится на шеи государств ЕС, а часть интегрируется в местный социум, работает и зарабатывает. Вы ведь, надеюсь, не думаете, что ВСЕ беженцы и переселенцы едут в ЕС исключительно ради соцпособий? Наверное, среди получателей этих бенефитов их и большинство, что и формирует определенный стереотип, но и довольно значительная часть из них ассимилируется вполне органично, хоть и трансформируя местный социум.
Для стран ЕС - это тяжелое бремя, от которого они не прочь избавиться. Учитывая, что в ЕС реально денег некуда девать (я имею ввиду госфонды), а в Украине с этим туго, то рано или поздно кому-то придет в голову, что Украина может получить беженцев с финансированием из ЕС, чем убивается несколько вполне упитанных зайцев. Скажем, на содержание 1-го беженца (чисто умозрительное допущение) ЕС тратит порядка 3-4 кевро в месяц прямыми и косвенными затратами (администрирование, прямые выплаты на проживание, питание, медицину и тп + допрасходы на инфраструктуру, полицию, и тп) теперь представьте вариант, когда ЕС будет перенаправлять беженцев в Украину на условиях 500 евро кэшем беженцу в месяц и 1-2 кевро государству Украина на это дело. Интерполируйте это на 3-5 миллионов и получите картину будущего. Другое дело, что сюда будут отправлять не самых лучших представителей. Уверен, что врачи, инженеры, предприниматели и пр. останутся в ЕС, а гопота попадет сюда.
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