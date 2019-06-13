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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1687168816891690

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 65
Виросли більш як на 50%
20%
13
Виросли на 26 - 50%
9%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
9%
6
Знизилися на 6 - 10%
2%
1
Знизилися на 11 - 25%
12%
8
Знизилися на 26 - 50%
32%
21
Знизилися більш як на 50%
9%
6
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 17:06

  Frant написав:А що ця публіка буде робити в Україні? Торгувати шаурмою чи секонд хендом за 300 Дол/міс?

В Пакістані ЗП такі, як в нас, можливо, й вищі.


обратите внимание на национальный состав курьеров глово и убер итс - возле оушена и бессарабки у них стойбища
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 17:10

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  rjkz написав:строить новые ЖК для новых дойных коров, которые продадут родительские паи в селе и купят неохрущи в Куйове

дозволю собі втрутитись в розмову, оскільки вчора вивчав питання паїв і їх ціноутворення після прийняття закону про зняття мораторію (ну чи його непродовження).
Так от, - два роки тому за пай в с/г регіонах давали 250 тис.грн. за 2 Га (9,4 К у.о.).
За прогнозами аналітиків, після відкриття вільного продажу ціна буде становити від 2 до 3,5 К у.о. за 1Га
То питання до теоретиків : скільки можна буде купити "хрущів", продавши навіть два паї по 2 Га по ціні 3 К у.о ?
Востаннє редагувалось stas_rst в Суб 09 лис, 2019 17:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 17:15

  rjkz написав:
  stas_rst написав:
  investorkiev написав:Какой бюджет, и какой метраж рассматриваете? Ищете только готовое или готовы впрыгивать в котлован?

бюджет до 50К на двушку-трьошку (залежить від місця) або газобетон-таунхауз. Котлован хіба що у Київміськбуду, є надія, що дах колись побачу :)
Ваші думки ?


Если себе 3к - имеете право, если под аренду - будете иметь головняк.
Если нужна квартира с 2-мя спальными и гостиной, то выберите с большой кухней или с примыкающим холлом, чтобы в последствии объединить холл и кухню, если это не сделает застройщик по Вашей просьбе. Потом будете использовать кухню как столовую-гостинную. При переходе в аренду выставите как 2к. На 3к будете ну очень долго искать клиентов, а когда найдее, то окажется, что это огромная семья с БВ.
По крайней мере, в моих шаблонах, 3к - это не про аренду. Может я и ошибаюсь.
Или, опять-же если надо себе 3к, а потом сдавать, то если это будет монолитно-каркасник, то берете что хотите для себя, а потом переделываете в 2к, но это финансово не разумно. Есть еще (не мое) мнение, что можно купить 3к для себя, а потом, когда придет время, запилить из нее 2 1к под аренду. Но тогда смотрите на планировки, чтобы не обнаружить ВДРУГ!, что на вторую квартиру фиг протянешь канализацию. :mrgreen:

а за цінні поради дуже дякую !!! це дійсно корисна інфа від Вас!!! буду враховувати !!! гарного вечора
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 18:17

  stas_rst написав:
  rjkz написав:строить новые ЖК для новых дойных коров, которые продадут родительские паи в селе и купят неохрущи в Куйове

дозволю собі втрутитись в розмову, оскільки вчора вивчав питання паїв і їх ціноутворення після прийняття закону про зняття мораторію (ну чи його непродовження).
Так от, - два роки тому за пай в с/г регіонах давали 250 тис.грн. за 2 Га (9,4 К у.о.).
За прогнозами аналітиків, після відкриття вільного продажу ціна буде становити від 2 до 3,5 К у.о. за 1Га
То питання до теоретиків : скільки можна буде купити "хрущів", продавши навіть два паї по 2 Га по ціні 3 К у.о ?

170 тис грн. за 3 Га, ціна цього літа за чорнозем на Тернопільщині 10 км сільгосп. угіддя від обл. центра.

п.с.
ціна 1 га приблизно 20 орендних плат (плат за користування паєм)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 18:20

  Вкладчик1234 написав:
  rjkz написав:Есть вариант заселять бедным людом с БВ, Африки и всяких Пакистанов, Бурунди и Бангладеш

Они могут быть топливом? :)


В некотором роде - да. Дело в том, что сейчас это "топливо" течет в ЕС, где часть из оных садится на шеи государств ЕС, а часть интегрируется в местный социум, работает и зарабатывает. Вы ведь, надеюсь, не думаете, что ВСЕ беженцы и переселенцы едут в ЕС исключительно ради соцпособий? Наверное, среди получателей этих бенефитов их и большинство, что и формирует определенный стереотип, но и довольно значительная часть из них ассимилируется вполне органично, хоть и трансформируя местный социум.
Для стран ЕС - это тяжелое бремя, от которого они не прочь избавиться. Учитывая, что в ЕС реально денег некуда девать (я имею ввиду госфонды), а в Украине с этим туго, то рано или поздно кому-то придет в голову, что Украина может получить беженцев с финансированием из ЕС, чем убивается несколько вполне упитанных зайцев. Скажем, на содержание 1-го беженца (чисто умозрительное допущение) ЕС тратит порядка 3-4 кевро в месяц прямыми и косвенными затратами (администрирование, прямые выплаты на проживание, питание, медицину и тп + допрасходы на инфраструктуру, полицию, и тп) теперь представьте вариант, когда ЕС будет перенаправлять беженцев в Украину на условиях 500 евро кэшем беженцу в месяц и 1-2 кевро государству Украина на это дело. Интерполируйте это на 3-5 миллионов и получите картину будущего. Другое дело, что сюда будут отправлять не самых лучших представителей. Уверен, что врачи, инженеры, предприниматели и пр. останутся в ЕС, а гопота попадет сюда.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 18:40

  stas_rst написав:
  rjkz написав:строить новые ЖК для новых дойных коров, которые продадут родительские паи в селе и купят неохрущи в Куйове

дозволю собі втрутитись в розмову, оскільки вчора вивчав питання паїв і їх ціноутворення після прийняття закону про зняття мораторію (ну чи його непродовження).
Так от, - два роки тому за пай в с/г регіонах давали 250 тис.грн. за 2 Га (9,4 К у.о.).
За прогнозами аналітиків, після відкриття вільного продажу ціна буде становити від 2 до 3,5 К у.о. за 1Га
То питання до теоретиків : скільки можна буде купити "хрущів", продавши навіть два паї по 2 Га по ціні 3 К у.о ?


В вопросах паев СХназначения я даже не теоретег, а профан. Я - "дите асфольта".
Меня вопрос паев инересует только в том смысле, что я понимаю, что в будущем (может быть очень далеком), земля СХ назначения будет на вес золота. Но для меня это задача с миллионом неизвестных по причине изложенной выше. Поэтому только могу дать следующие, небезспорные суждения:
1. Работы в селах немного. Поэтому молодежь, которым "свербит в одном месте", пытается выбраться отттуда или в Куйов или в полянд/дойчланд/.../Италию. При этом, земля им не нужна, обычно, не под каким видом. Поэтому готовы продать за те деньги что смогут (могу дико ошибаться). Возможно, более старшее поколение имеет другое мировоззрение, но со временем их земля все равно переходит наследникам, а потом см.алгоритм выше.
2. Земля СХназначения в Украине - это реальные деньги для тех, кто умеет зарабатывать на этом. Поэтому всегда будут желающие купить.
3. Думаю, после открытия свободной продажи земли, цена упадет ввиду снятия коррупционной составляющей и большого предложения, но сос временем цена вырастет из-за снижения предложения.
4. Даже если молодой оболтус продал 1 пай, то ему может и не хватит на покупку хруща, но ему однозначно хватит на рент на некоторое время. Я не оговариваю варианты продажи наследованных 2-х,3-х и более паев, но и это возможно. Также зависит от того ГДЕ паи? Так, не помню где, кажется на ветках этого форума,мелькала история о продаже в хорошее время паев, на которых впоследствии был построен Буковель. И не все пробухали.
Поэтому варианты могут быть разные.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 19:38

Квартиру Виктора Януковича на Оболонской набережной сдают в аренду
Общая площадь квартиры составляет 240 квадратных метров и оценивается в 26, 904 млн грн. Аренда стоит около 30 тысяч грн в месяц.

https://www.facebook.com/kievtypical/po ... 9826557145
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