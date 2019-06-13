Додано: Суб 09 лис, 2019 18:40

stas_rst написав: rjkz написав: строить новые ЖК для новых дойных коров, которые продадут родительские паи в селе и купят неохрущи в Куйове строить новые ЖК для новых дойных коров, которые продадут родительские паи в селе и купят неохрущи в Куйове

дозволю собі втрутитись в розмову, оскільки вчора вивчав питання паїв і їх ціноутворення після прийняття закону про зняття мораторію (ну чи його непродовження).

Так от, - два роки тому за пай в с/г регіонах давали 250 тис.грн. за 2 Га (9,4 К у.о.).

За прогнозами аналітиків, після відкриття вільного продажу ціна буде становити від 2 до 3,5 К у.о. за 1Га

То питання до теоретиків : скільки можна буде купити "хрущів", продавши навіть два паї по 2 Га по ціні 3 К у.о ? дозволю собі втрутитись в розмову, оскільки вчора вивчав питання паїв і їх ціноутворення після прийняття закону про зняття мораторію (ну чи його непродовження).Так от, - два роки тому за пай в с/г регіонах давали 250 тис.грн. за 2 Га (9,4 К у.о.).За прогнозами аналітиків, після відкриття вільного продажу ціна буде становити від 2 до 3,5 К у.о. за 1ГаТо питання до теоретиків : скільки можна буде купити "хрущів", продавши навіть два паї по 2 Га по ціні 3 К у.о ?

В вопросах паев СХназначения я даже не теоретег, а профан. Я - "дите асфольта".Меня вопрос паев инересует только в том смысле, что я понимаю, что в будущем (может быть очень далеком), земля СХ назначения будет на вес золота. Но для меня это задача с миллионом неизвестных по причине изложенной выше. Поэтому только могу дать следующие, небезспорные суждения:1. Работы в селах немного. Поэтому молодежь, которым "свербит в одном месте", пытается выбраться отттуда или в Куйов или в полянд/дойчланд/.../Италию. При этом, земля им не нужна, обычно, не под каким видом. Поэтому готовы продать за те деньги что смогут (могу дико ошибаться). Возможно, более старшее поколение имеет другое мировоззрение, но со временем их земля все равно переходит наследникам, а потом см.алгоритм выше.2. Земля СХназначения в Украине - это реальные деньги для тех, кто умеет зарабатывать на этом. Поэтому всегда будут желающие купить.3. Думаю, после открытия свободной продажи земли, цена упадет ввиду снятия коррупционной составляющей и большого предложения, но сос временем цена вырастет из-за снижения предложения.4. Даже если молодой оболтус продал 1 пай, то ему может и не хватит на покупку хруща, но ему однозначно хватит на рент на некоторое время. Я не оговариваю варианты продажи наследованных 2-х,3-х и более паев, но и это возможно. Также зависит от того ГДЕ паи? Так, не помню где, кажется на ветках этого форума,мелькала история о продаже в хорошее время паев, на которых впоследствии был построен Буковель. И не все пробухали.Поэтому варианты могут быть разные.