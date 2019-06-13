обратите внимание на национальный состав курьеров глово и убер итс - возле оушена и бессарабки у них стойбища
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 09 лис, 2019 17:06
обратите внимание на национальный состав курьеров глово и убер итс - возле оушена и бессарабки у них стойбища
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 09 лис, 2019 17:10
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
дозволю собі втрутитись в розмову, оскільки вчора вивчав питання паїв і їх ціноутворення після прийняття закону про зняття мораторію (ну чи його непродовження).
Так от, - два роки тому за пай в с/г регіонах давали 250 тис.грн. за 2 Га (9,4 К у.о.).
За прогнозами аналітиків, після відкриття вільного продажу ціна буде становити від 2 до 3,5 К у.о. за 1Га
То питання до теоретиків : скільки можна буде купити "хрущів", продавши навіть два паї по 2 Га по ціні 3 К у.о ?
Востаннє редагувалось stas_rst в Суб 09 лис, 2019 17:18, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 09 лис, 2019 17:15
а за цінні поради дуже дякую !!! це дійсно корисна інфа від Вас!!! буду враховувати !!! гарного вечора
Додано: Суб 09 лис, 2019 18:17
170 тис грн. за 3 Га, ціна цього літа за чорнозем на Тернопільщині 10 км сільгосп. угіддя від обл. центра.
п.с.
ціна 1 га приблизно 20 орендних плат (плат за користування паєм)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Суб 09 лис, 2019 18:20
В некотором роде - да. Дело в том, что сейчас это "топливо" течет в ЕС, где часть из оных садится на шеи государств ЕС, а часть интегрируется в местный социум, работает и зарабатывает. Вы ведь, надеюсь, не думаете, что ВСЕ беженцы и переселенцы едут в ЕС исключительно ради соцпособий? Наверное, среди получателей этих бенефитов их и большинство, что и формирует определенный стереотип, но и довольно значительная часть из них ассимилируется вполне органично, хоть и трансформируя местный социум.
Для стран ЕС - это тяжелое бремя, от которого они не прочь избавиться. Учитывая, что в ЕС реально денег некуда девать (я имею ввиду госфонды), а в Украине с этим туго, то рано или поздно кому-то придет в голову, что Украина может получить беженцев с финансированием из ЕС, чем убивается несколько вполне упитанных зайцев. Скажем, на содержание 1-го беженца (чисто умозрительное допущение) ЕС тратит порядка 3-4 кевро в месяц прямыми и косвенными затратами (администрирование, прямые выплаты на проживание, питание, медицину и тп + допрасходы на инфраструктуру, полицию, и тп) теперь представьте вариант, когда ЕС будет перенаправлять беженцев в Украину на условиях 500 евро кэшем беженцу в месяц и 1-2 кевро государству Украина на это дело. Интерполируйте это на 3-5 миллионов и получите картину будущего. Другое дело, что сюда будут отправлять не самых лучших представителей. Уверен, что врачи, инженеры, предприниматели и пр. останутся в ЕС, а гопота попадет сюда.
Додано: Суб 09 лис, 2019 18:40
В вопросах паев СХназначения я даже не теоретег, а профан. Я - "дите асфольта".
Меня вопрос паев инересует только в том смысле, что я понимаю, что в будущем (может быть очень далеком), земля СХ назначения будет на вес золота. Но для меня это задача с миллионом неизвестных по причине изложенной выше. Поэтому только могу дать следующие, небезспорные суждения:
1. Работы в селах немного. Поэтому молодежь, которым "свербит в одном месте", пытается выбраться отттуда или в Куйов или в полянд/дойчланд/.../Италию. При этом, земля им не нужна, обычно, не под каким видом. Поэтому готовы продать за те деньги что смогут (могу дико ошибаться). Возможно, более старшее поколение имеет другое мировоззрение, но со временем их земля все равно переходит наследникам, а потом см.алгоритм выше.
2. Земля СХназначения в Украине - это реальные деньги для тех, кто умеет зарабатывать на этом. Поэтому всегда будут желающие купить.
3. Думаю, после открытия свободной продажи земли, цена упадет ввиду снятия коррупционной составляющей и большого предложения, но сос временем цена вырастет из-за снижения предложения.
4. Даже если молодой оболтус продал 1 пай, то ему может и не хватит на покупку хруща, но ему однозначно хватит на рент на некоторое время. Я не оговариваю варианты продажи наследованных 2-х,3-х и более паев, но и это возможно. Также зависит от того ГДЕ паи? Так, не помню где, кажется на ветках этого форума,мелькала история о продаже в хорошее время паев, на которых впоследствии был построен Буковель. И не все пробухали.
Поэтому варианты могут быть разные.
Додано: Суб 09 лис, 2019 19:38
Квартиру Виктора Януковича на Оболонской набережной сдают в аренду
Общая площадь квартиры составляет 240 квадратных метров и оценивается в 26, 904 млн грн. Аренда стоит около 30 тысяч грн в месяц.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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