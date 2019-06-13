finuser271 написав:

МОШЕННИЦА АЛИНА ЮНГЕ ( АЛІНА ЮНГЭ) менеджер по работе с недвижимостью ее номера 380682423488 и 380732423488. Будьте аккуратны! НЕ имейте с ней дела, а если имеете - ждите сюрпризов!Доброго времени всем! Столкнулся вот с такой аферой. Покупая жилье в "новострое" смарт хауз, по адресу Машиностроительная39 (41) менеджер из отдела продаж слил мой номер своему посреднику- Алине Юнгэ, так она перехватывает клиентов и так началось наше знакомство. Мне было предложено полное ведение дел, со сдачей аренды моей квартиры, меня вообще ничего не должно беспокоить с ее слов- звучит как бы неплохо. За 10% от аренды, она занимается всем и несет ответственность за все, что происходит с квартирой. Первые пол года Алина Юнге или Alina Junge так это и было, весьма заботливо она присылала мне все документы жильцов, договор,квитанции об оплате коммунальных... а потом пошло поехало, задержки оплаты, нужно звонить дергать, она говорить не хочет, но хоть переписываеться, на просьбы прислать документы жильцов новых - мороз, квитанций нет, ну ладно -профи. Доходит дело до конца второго полугодия и она закидывает мне, что мол в квартире диван сломался. Ок, я поручаю проверить его и если он не подлежит ремонту(полностью доверяя ей) только в том случае покупать кровать, которая 2 частями высчитывается из моих арендных а это в сумме (6400). 2 месяца вычетов и ура мне приходит сообщение , что кровать куплена. Но только чеки , ну никак не может сфотографировать ... все занята и занята. Ок. Но ни чеков ни денег, и более того никак трубку не возьмет. Как только я начинаю нервничать она успокаивает " мол извините не могла, уезжала и т.д." чую пора ехать и смотреть самому. Приезжаю и что я вижу - один из замков сменен. Пишу ей, чтоб та объяснилась- мороз. Посредник ее или подельник не могу утверждать, тут пишет мне, что мол замок сменен еще пол года назад " жилец сломал внутри ключ" может быть , но в данном случае вздор. Жду 2 часа, может кто то появится в квартире.... нет. Да и стоит заметить, что мне по вайберу было прислано что свет отключен в квартире, как оказалось 2 месяца никто вообще ичего не оплачивал. Вскрываем квартиру и тут самое интересное: вонь как будто кто-то здох, стены как специально испачканы жиром, стиралка полна грязных трусов и носков и закрыта, холодильник зацвел и завонялся, подоконник сломан, посуда украдена. И самое интересное - кровати никакой и нет!!!! Жилец был сириец, который съехал, почти месяц как, перед этим включив все электроприборы и выехал. Не отключили бы свет , не ясно что было бы.Звоню ей игнор, пишу что к чему и вуаля ответ. Мол я ни за что отвественности не несу не я снимаю, я вообще сбоку. Вот такая вот мадам! спрашиваю , а где же кровать? И почему она обманывала? Ответ гениален- я обманывала вас потому что меня обманывал жилец! Все и расстворилась Алина как ни в чем не бывало, а я понес ущерба на 20.000 тыс. грн. ПОДУМАЙТЕ ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЧТО ТО ДОВЕРЯТЬ ЕЙ. ОНА ДЕРЖИТ СЕБЯ ОЧЕНЬ УВЕРЕННО, НО НЕ ВЕДИТЕСЬ- ОНА ТОЧНО ЗНАЕТ КАК ВАС ПОИМЕТЬ. Все фото квартиры, переписки у меня есть, чтоб не думали что это выдуманный пасквиль на честного менеджера.