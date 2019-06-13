Додано: Суб 09 лис, 2019 21:40

hxbbgaf написав: artlife написав: kingkongovets написав: Квартиру Виктора Януковича на Оболонской набережной сдают в аренду

Общая площадь квартиры составляет 240 квадратных метров и оценивается в 26, 904 млн грн. Аренда стоит около 30 тысяч грн в месяц.



https://www.facebook.com/kievtypical/po ... 9826557145 Квартиру Виктора Януковича на Оболонской набережной сдают в арендуОбщая площадь квартиры составляет 240 квадратных метров и оценивается в 26, 904 млн грн. Аренда стоит около 30 тысяч грн в месяц.



То есть, срок окупаемости при такой аренде примерно 100 лет. То есть, срок окупаемости при такой аренде примерно 100 лет.

Не стоит она и трети той цены, то бред. Не стоит она и трети той цены, то бред.

А Вы попробуйте купить.Недавно один человек из другой страны поинтересовался или может соответствовать действительности инфа, что его знакомый продал 1 к на Радужном за 19 куе в 2016.Сначала я сказал, что нет, что таких цен не было в 2016.Но через некоторое время уточнил свой ответ - КУПИТЬ нельзя было 1к за 19 куе, но ПРОДАТЬ можно, а за рыночную цену продавать можно было очень долго. С его стороны тоже последовало уточнение - человек приехал в Украину на 5 дней и за это время продал.Так и в данном случае - продавать можно 100 лет, и эта цена может и быть справедливой, но нет спроса.