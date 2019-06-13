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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1688168916901691

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 65
Виросли більш як на 50%
20%
13
Виросли на 26 - 50%
9%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
9%
6
Знизилися на 6 - 10%
2%
1
Знизилися на 11 - 25%
12%
8
Знизилися на 26 - 50%
32%
21
Знизилися більш як на 50%
9%
6
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 21:27

  artlife написав:
  kingkongovets написав:Квартиру Виктора Януковича на Оболонской набережной сдают в аренду
Общая площадь квартиры составляет 240 квадратных метров и оценивается в 26, 904 млн грн. Аренда стоит около 30 тысяч грн в месяц.

https://www.facebook.com/kievtypical/po ... 9826557145


То есть, срок окупаемости при такой аренде примерно 100 лет.

Не стоит она и трети той цены, то бред.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 21:40

  hxbbgaf написав:
  artlife написав:
  kingkongovets написав:Квартиру Виктора Януковича на Оболонской набережной сдают в аренду
Общая площадь квартиры составляет 240 квадратных метров и оценивается в 26, 904 млн грн. Аренда стоит около 30 тысяч грн в месяц.

https://www.facebook.com/kievtypical/po ... 9826557145


То есть, срок окупаемости при такой аренде примерно 100 лет.

Не стоит она и трети той цены, то бред.


А Вы попробуйте купить.
Недавно один человек из другой страны поинтересовался или может соответствовать действительности инфа, что его знакомый продал 1 к на Радужном за 19 куе в 2016.
Сначала я сказал, что нет, что таких цен не было в 2016.
Но через некоторое время уточнил свой ответ - КУПИТЬ нельзя было 1к за 19 куе, но ПРОДАТЬ можно, а за рыночную цену продавать можно было очень долго. С его стороны тоже последовало уточнение - человек приехал в Украину на 5 дней и за это время продал.
Так и в данном случае - продавать можно 100 лет, и эта цена может и быть справедливой, но нет спроса.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 22:04

  hxbbgaf написав:
  flyman написав:170 тис грн. за 3 Га, ціна цього літа за чорнозем на Тернопільщині 10 км сільгосп. угіддя від обл. центра.
п.с.
ціна 1 га приблизно 20 орендних плат (плат за користування паєм)

Где вы такие цены берете? В Грошах в понедельник журналистка обзванивала желающих купить землю по схемам, ей предложили только штуку баксов за 3 га!

шановний лендлорде з важким ніком :) Флай назвав ціну, яка в 1,5 раза нижча, аніж та, яку давали ще 2 роки тому у його регіоні ... знаю від родичів ... рельно суми були по 250 тис. за 2,3 Га. Без приколів.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 22:13

  hxbbgaf написав:
  artlife написав:
  kingkongovets написав:Квартиру Виктора Януковича на Оболонской набережной сдают в аренду
Общая площадь квартиры составляет 240 квадратных метров и оценивается в 26, 904 млн грн. Аренда стоит около 30 тысяч грн в месяц.

https://www.facebook.com/kievtypical/po ... 9826557145


То есть, срок окупаемости при такой аренде примерно 100 лет.

Не стоит она и трети той цены, то бред.

Пане Hxbbhaff!
А безбалконна вбита гостінка 22 м2 на Борщагівці - чи варта 21 000 дол?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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