Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:Квартиру Виктора Януковича на Оболонской набережной сдают в аренду Общая площадь квартиры составляет 240 квадратных метров и оценивается в 26, 904 млн грн. Аренда стоит около 30 тысяч грн в месяц.
kingkongovets написав:Квартиру Виктора Януковича на Оболонской набережной сдают в аренду Общая площадь квартиры составляет 240 квадратных метров и оценивается в 26, 904 млн грн. Аренда стоит около 30 тысяч грн в месяц.
То есть, срок окупаемости при такой аренде примерно 100 лет.
Не стоит она и трети той цены, то бред.
А Вы попробуйте купить. Недавно один человек из другой страны поинтересовался или может соответствовать действительности инфа, что его знакомый продал 1 к на Радужном за 19 куе в 2016. Сначала я сказал, что нет, что таких цен не было в 2016. Но через некоторое время уточнил свой ответ - КУПИТЬ нельзя было 1к за 19 куе, но ПРОДАТЬ можно, а за рыночную цену продавать можно было очень долго. С его стороны тоже последовало уточнение - человек приехал в Украину на 5 дней и за это время продал. Так и в данном случае - продавать можно 100 лет, и эта цена может и быть справедливой, но нет спроса.
flyman написав:170 тис грн. за 3 Га, ціна цього літа за чорнозем на Тернопільщині 10 км сільгосп. угіддя від обл. центра. п.с. ціна 1 га приблизно 20 орендних плат (плат за користування паєм)
Где вы такие цены берете? В Грошах в понедельник журналистка обзванивала желающих купить землю по схемам, ей предложили только штуку баксов за 3 га!
шановний лендлорде з важким ніком Флай назвав ціну, яка в 1,5 раза нижча, аніж та, яку давали ще 2 роки тому у його регіоні ... знаю від родичів ... рельно суми були по 250 тис. за 2,3 Га. Без приколів.
kingkongovets написав:Квартиру Виктора Януковича на Оболонской набережной сдают в аренду Общая площадь квартиры составляет 240 квадратных метров и оценивается в 26, 904 млн грн. Аренда стоит около 30 тысяч грн в месяц.