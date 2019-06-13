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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1688168916901691

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 65
Виросли більш як на 50%
20%
13
Виросли на 26 - 50%
9%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
9%
6
Знизилися на 6 - 10%
2%
1
Знизилися на 11 - 25%
12%
8
Знизилися на 26 - 50%
32%
21
Знизилися більш як на 50%
9%
6
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 21:27

  artlife написав:
  kingkongovets написав:Квартиру Виктора Януковича на Оболонской набережной сдают в аренду
Общая площадь квартиры составляет 240 квадратных метров и оценивается в 26, 904 млн грн. Аренда стоит около 30 тысяч грн в месяц.

https://www.facebook.com/kievtypical/po ... 9826557145


То есть, срок окупаемости при такой аренде примерно 100 лет.

Не стоит она и трети той цены, то бред.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 21:40

  hxbbgaf написав:
  artlife написав:
  kingkongovets написав:Квартиру Виктора Януковича на Оболонской набережной сдают в аренду
Общая площадь квартиры составляет 240 квадратных метров и оценивается в 26, 904 млн грн. Аренда стоит около 30 тысяч грн в месяц.

https://www.facebook.com/kievtypical/po ... 9826557145


То есть, срок окупаемости при такой аренде примерно 100 лет.

Не стоит она и трети той цены, то бред.


А Вы попробуйте купить.
Недавно один человек из другой страны поинтересовался или может соответствовать действительности инфа, что его знакомый продал 1 к на Радужном за 19 куе в 2016.
Сначала я сказал, что нет, что таких цен не было в 2016.
Но через некоторое время уточнил свой ответ - КУПИТЬ нельзя было 1к за 19 куе, но ПРОДАТЬ можно, а за рыночную цену продавать можно было очень долго. С его стороны тоже последовало уточнение - человек приехал в Украину на 5 дней и за это время продал.
Так и в данном случае - продавать можно 100 лет, и эта цена может и быть справедливой, но нет спроса.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 22:04

  hxbbgaf написав:
  flyman написав:170 тис грн. за 3 Га, ціна цього літа за чорнозем на Тернопільщині 10 км сільгосп. угіддя від обл. центра.
п.с.
ціна 1 га приблизно 20 орендних плат (плат за користування паєм)

Где вы такие цены берете? В Грошах в понедельник журналистка обзванивала желающих купить землю по схемам, ей предложили только штуку баксов за 3 га!

шановний лендлорде з важким ніком :) Флай назвав ціну, яка в 1,5 раза нижча, аніж та, яку давали ще 2 роки тому у його регіоні ... знаю від родичів ... рельно суми були по 250 тис. за 2,3 Га. Без приколів.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 22:13

  hxbbgaf написав:
  artlife написав:
  kingkongovets написав:Квартиру Виктора Януковича на Оболонской набережной сдают в аренду
Общая площадь квартиры составляет 240 квадратных метров и оценивается в 26, 904 млн грн. Аренда стоит около 30 тысяч грн в месяц.

https://www.facebook.com/kievtypical/po ... 9826557145


То есть, срок окупаемости при такой аренде примерно 100 лет.

Не стоит она и трети той цены, то бред.

Пане Hxbbhaff!
А безбалконна вбита гостінка 22 м2 на Борщагівці - чи варта 21 000 дол?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 23:28

  Frant написав:Де баранеускаси, які стверджували, що "первинка буде зростати в ціні, а вторинка - стане знецінюватись".

Де вони, ці казли?????

"В третьем квартале 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, цены на первичном рынке жилья выросли на 6,4%, а на вторичном — на 11,8%. Об этом свидетельствуют данные Госстата."

https://delo.ua/business/v-ukraine-podo ... at-359507/

повільніше чим деподохід
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 23:42

  stas_rst написав:
  hxbbgaf написав:
  flyman написав:170 тис грн. за 3 Га, ціна цього літа за чорнозем на Тернопільщині 10 км сільгосп. угіддя від обл. центра.
п.с.
ціна 1 га приблизно 20 орендних плат (плат за користування паєм)

Где вы такие цены берете? В Грошах в понедельник журналистка обзванивала желающих купить землю по схемам, ей предложили только штуку баксов за 3 га!

шановний лендлорде з важким ніком :) Флай назвав ціну, яка в 1,5 раза нижча, аніж та, яку давали ще 2 роки тому у його регіоні ... знаю від родичів ... рельно суми були по 250 тис. за 2,3 Га. Без приколів.

зараз бачу по зомбоящику пішла реклама про "тре дозволити продавати землю, бо
хвермер не може розшряти бізнес", повний 3.143діж і провокація від брехунів при владі. Приватизацію 90х пам"ятаєм, як і революційні гасла: "земля селянам, заводи робітникам".
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 23:42

  hxbbgaf написав:
  artlife написав:
  kingkongovets написав:Квартиру Виктора Януковича на Оболонской набережной сдают в аренду
Общая площадь квартиры составляет 240 квадратных метров и оценивается в 26, 904 млн грн. Аренда стоит около 30 тысяч грн в месяц.

https://www.facebook.com/kievtypical/po ... 9826557145


То есть, срок окупаемости при такой аренде примерно 100 лет.

Не стоит она и трети той цены, то бред.

Да нет, 330-350 она скорее всего минимум стоит.
А за 30ть её сдавать в аренду можно только чтоб столько же левыми ещё сбивать с жильца. Так сказать в конверте, хотя...нах тогда ему аэродром там вообще снимать.
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 23:53

  Frant написав:Пане Hxbbhaff!
А безбалконна вбита гостінка 22 м2 на Борщагівці - чи варта 21 000 дол?

Так то на Сырце 21, а на Борщаговке 17:
https://www.olx.ua/obyavlenie/odnokomna ... e9546e7782
Дорого, конечно, но новострои в разы дороже, а аренда реально отличается, ну, может, процентов на 20-30.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 00:09

  rjkz написав:такое возможно и в новострое... я уже описывал ситуацию в НЛ, когда была доставка пиццы на Матизе, курьер припарковался недалеко от подъезда, а жилец, подъехав к самому пуповому ЖК и обнаружив там недомашину, жутко этим оскорбился, достал из Рэйнжа биту и отхайдокал ни в чем не повинный матиз так, что целой там осталась разве что выхлопная труба. Поэтому неадекваты могут быть везде.

а чем кончилась для недоумка с палкой эта история, не в курсе? подумываю о Матизе, еслишо :mrgreen:
Ваш Зепутат
antonivs3
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 00:32

  rjkz написав:
  hxbbgaf написав:Не стоит она и трети той цены, то бред.

А Вы попробуйте купить.
Недавно человек из другой страны поинтересовался или может соответствовать действительности, что знакомый продал 1к на Радужном за 19куе в 2016.
Сначала я сказал, что таких цен не было.
Но уточнил- КУПИТЬ нельзя было за 19, но ПРОДАТЬ можно, а за рыночную продавать можно было долго. С его стороны тоже последовало уточнение - человек приехал на 5 дней и продал.
Так и в данном случае -продавать можно 100 лет, и цена может быть справедливой, но нет спроса.

Похожая ситуация в аренде, совершенно другого уровня; консультировался с брокером, работающим с иностранцами, по поводу зависших объектов на Липках, ответ был дословно:
Цена как цена. Дело даже не в ней, а в том, что предложение в дорогой классике превышает спрос. Если не сказать, что на классику вообще спроса нет у иностранцев.
Ваш Зепутат
antonivs3
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