Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:Квартиру Виктора Януковича на Оболонской набережной сдают в аренду Общая площадь квартиры составляет 240 квадратных метров и оценивается в 26, 904 млн грн. Аренда стоит около 30 тысяч грн в месяц.
kingkongovets написав:Квартиру Виктора Януковича на Оболонской набережной сдают в аренду Общая площадь квартиры составляет 240 квадратных метров и оценивается в 26, 904 млн грн. Аренда стоит около 30 тысяч грн в месяц.
То есть, срок окупаемости при такой аренде примерно 100 лет.
Не стоит она и трети той цены, то бред.
А Вы попробуйте купить. Недавно один человек из другой страны поинтересовался или может соответствовать действительности инфа, что его знакомый продал 1 к на Радужном за 19 куе в 2016. Сначала я сказал, что нет, что таких цен не было в 2016. Но через некоторое время уточнил свой ответ - КУПИТЬ нельзя было 1к за 19 куе, но ПРОДАТЬ можно, а за рыночную цену продавать можно было очень долго. С его стороны тоже последовало уточнение - человек приехал в Украину на 5 дней и за это время продал. Так и в данном случае - продавать можно 100 лет, и эта цена может и быть справедливой, но нет спроса.
flyman написав:170 тис грн. за 3 Га, ціна цього літа за чорнозем на Тернопільщині 10 км сільгосп. угіддя від обл. центра. п.с. ціна 1 га приблизно 20 орендних плат (плат за користування паєм)
Где вы такие цены берете? В Грошах в понедельник журналистка обзванивала желающих купить землю по схемам, ей предложили только штуку баксов за 3 га!
шановний лендлорде з важким ніком Флай назвав ціну, яка в 1,5 раза нижча, аніж та, яку давали ще 2 роки тому у його регіоні ... знаю від родичів ... рельно суми були по 250 тис. за 2,3 Га. Без приколів.
kingkongovets написав:Квартиру Виктора Януковича на Оболонской набережной сдают в аренду Общая площадь квартиры составляет 240 квадратных метров и оценивается в 26, 904 млн грн. Аренда стоит около 30 тысяч грн в месяц.
flyman написав:170 тис грн. за 3 Га, ціна цього літа за чорнозем на Тернопільщині 10 км сільгосп. угіддя від обл. центра. п.с. ціна 1 га приблизно 20 орендних плат (плат за користування паєм)
Где вы такие цены берете? В Грошах в понедельник журналистка обзванивала желающих купить землю по схемам, ей предложили только штуку баксов за 3 га!
шановний лендлорде з важким ніком Флай назвав ціну, яка в 1,5 раза нижча, аніж та, яку давали ще 2 роки тому у його регіоні ... знаю від родичів ... рельно суми були по 250 тис. за 2,3 Га. Без приколів.
зараз бачу по зомбоящику пішла реклама про "тре дозволити продавати землю, бо хвермер не може розшряти бізнес", повний 3.143діж і провокація від брехунів при владі. Приватизацію 90х пам"ятаєм, як і революційні гасла: "земля селянам, заводи робітникам".
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
kingkongovets написав:Квартиру Виктора Януковича на Оболонской набережной сдают в аренду Общая площадь квартиры составляет 240 квадратных метров и оценивается в 26, 904 млн грн. Аренда стоит около 30 тысяч грн в месяц.
То есть, срок окупаемости при такой аренде примерно 100 лет.
Не стоит она и трети той цены, то бред.
Да нет, 330-350 она скорее всего минимум стоит. А за 30ть её сдавать в аренду можно только чтоб столько же левыми ещё сбивать с жильца. Так сказать в конверте, хотя...нах тогда ему аэродром там вообще снимать.
rjkz написав:такое возможно и в новострое... я уже описывал ситуацию в НЛ, когда была доставка пиццы на Матизе, курьер припарковался недалеко от подъезда, а жилец, подъехав к самому пуповому ЖК и обнаружив там недомашину, жутко этим оскорбился, достал из Рэйнжа биту и отхайдокал ни в чем не повинный матиз так, что целой там осталась разве что выхлопная труба. Поэтому неадекваты могут быть везде.
а чем кончилась для недоумка с палкой эта история, не в курсе? подумываю о Матизе, еслишо
hxbbgaf написав:Не стоит она и трети той цены, то бред.
А Вы попробуйте купить. Недавно человек из другой страны поинтересовался или может соответствовать действительности, что знакомый продал 1к на Радужном за 19куе в 2016. Сначала я сказал, что таких цен не было. Но уточнил- КУПИТЬ нельзя было за 19, но ПРОДАТЬ можно, а за рыночную продавать можно было долго. С его стороны тоже последовало уточнение - человек приехал на 5 дней и продал. Так и в данном случае -продавать можно 100 лет, и цена может быть справедливой, но нет спроса.
Похожая ситуация в аренде, совершенно другого уровня; консультировался с брокером, работающим с иностранцами, по поводу зависших объектов на Липках, ответ был дословно: Цена как цена. Дело даже не в ней, а в том, что предложение в дорогой классике превышает спрос. Если не сказать, что на классику вообще спроса нет у иностранцев.