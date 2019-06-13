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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1689169016911692

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 65
Виросли більш як на 50%
20%
13
Виросли на 26 - 50%
9%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
9%
6
Знизилися на 6 - 10%
2%
1
Знизилися на 11 - 25%
12%
8
Знизилися на 26 - 50%
32%
21
Знизилися більш як на 50%
9%
6
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 00:37

  барабашов написав:
  hxbbgaf написав:Не стоит она и трети той цены, то бред.

Да нет, 330-350 она скорее всего минимум стоит.
А за 30ть её сдавать в аренду можно только чтоб столько же левыми ещё сбивать с жильца. Так сказать в конверте, хотя...нах тогда ему аэродром там вообще снимать

вот именно. там скорее всего сильно давно вышедший из моды интерьер, возможно хорошо уставший. +под 10тыс коммуналки в зимний период.
такую какому-нибудь современному помещику-меценату хорошо снимать, с кучей бедных родственников и приживалов из начинающих талантов, а-ля коммуна.
я в свое время мечтал о 210 метрах на Фрунзе 85/87, под что-то такое. последняя квартира была в доме, долго висела в СЖФ, ценник в грн, рост курса, в конце-концов в пределах 100K ушла :mrgreen:
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antonivs3
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 00:59

  antonivs3 написав:
  rjkz написав:такое возможно и в новострое... я уже описывал ситуацию в НЛ, когда была доставка пиццы на Матизе, курьер припарковался недалеко от подъезда, а жилец, подъехав к самому пуповому ЖК и обнаружив там недомашину, жутко этим оскорбился, достал из Рэйнжа биту и отхайдокал ни в чем не повинный матиз так, что целой там осталась разве что выхлопная труба. Поэтому неадекваты могут быть везде.

а чем кончилась для недоумка с палкой эта история, не в курсе? подумываю о Матизе, еслишо :mrgreen:


Подозреваю, что ничем. Хотя друзья предположили развитие ситуации, когда собственником пиццерии может оказаться болт с еще более крутой резьбой, снять с камер наблюдения инфу и померяться размерами с собственником рейнжа.
Но надо учитывать какой контингент живет в НЛ.
Я когда вижу как себя ведут властьпридержащие, блевать тянет.
rjkz
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  #<1 ... 1689169016911692
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