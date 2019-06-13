Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hxbbgaf написав:Не стоит она и трети той цены, то бред.
Да нет, 330-350 она скорее всего минимум стоит. А за 30ть её сдавать в аренду можно только чтоб столько же левыми ещё сбивать с жильца. Так сказать в конверте, хотя...нах тогда ему аэродром там вообще снимать
вот именно. там скорее всего сильно давно вышедший из моды интерьер, возможно хорошо уставший. +под 10тыс коммуналки в зимний период. такую какому-нибудь современному помещику-меценату хорошо снимать, с кучей бедных родственников и приживалов из начинающих талантов, а-ля коммуна. я в свое время мечтал о 210 метрах на Фрунзе 85/87, под что-то такое. последняя квартира была в доме, долго висела в СЖФ, ценник в грн, рост курса, в конце-концов в пределах 100K ушла
rjkz написав:такое возможно и в новострое... я уже описывал ситуацию в НЛ, когда была доставка пиццы на Матизе, курьер припарковался недалеко от подъезда, а жилец, подъехав к самому пуповому ЖК и обнаружив там недомашину, жутко этим оскорбился, достал из Рэйнжа биту и отхайдокал ни в чем не повинный матиз так, что целой там осталась разве что выхлопная труба. Поэтому неадекваты могут быть везде.
а чем кончилась для недоумка с палкой эта история, не в курсе? подумываю о Матизе, еслишо
Подозреваю, что ничем. Хотя друзья предположили развитие ситуации, когда собственником пиццерии может оказаться болт с еще более крутой резьбой, снять с камер наблюдения инфу и померяться размерами с собственником рейнжа. Но надо учитывать какой контингент живет в НЛ. Я когда вижу как себя ведут властьпридержащие, блевать тянет.
Ви хоча би розумієте різницю в купівельній здатності контінгента на безбалконні гостинки 20 м2 на Сирці-Борщаговці і охочих до квартир Януковича чи Зеленського ? Вельми сподіваюсь, що його також доля закине в Ростов.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
antonivs3 написав:Похожая ситуация в аренде, совершенно другого уровня; консультировался с брокером, работающим с иностранцами, по поводу зависших объектов на Липках, ответ был дословно: Цена как цена. Дело даже не в ней, а в том, что предложение в дорогой классике превышает спрос. Если не сказать, что на классику вообще спроса нет у иностранцев.
Что подразумевается под классикой? Гипсовая лепнина и мебель с патиной и канделябрами? Липки я так понимаю оригинальные, а не Новолуганские?
antonivs3 написав:Похожая ситуация в аренде, совершенно другого уровня; консультировался с брокером, работающим с иностранцами, по поводу зависших объектов на Липках, ответ был дословно: Цена как цена. Дело даже не в ней, а в том, что предложение в дорогой классике превышает спрос. Если не сказать, что на классику вообще спроса нет у иностранцев.
Что подразумевается под классикой? Гипсовая лепнина и мебель с патиной и канделябрами? Липки я так понимаю оригинальные, а не Новолуганские?
ИМХО подразумевается что сталинки и прочие царские дома фтопку хотят гады всякие РТ, Тетрисы, ДХ и т.д... в том же ТТ думаю иностранцы будут арендовать аж бегом
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