Прохожий написав: UA написав: antonivs3 написав: Похожая ситуация в аренде, совершенно другого уровня; консультировался с брокером, работающим с иностранцами, по поводу зависших объектов на Липках, ответ был дословно:

Цена как цена. Дело даже не в ней, а в том, что предложение в дорогой классике превышает спрос. Если не сказать, что на классику вообще спроса нет у иностранцев.

Что подразумевается под классикой? Гипсовая лепнина и мебель с патиной и канделябрами?

Что подразумевается под классикой? Гипсовая лепнина и мебель с патиной и канделябрами?

Липки я так понимаю оригинальные, а не Новолуганские?

ИМХО подразумевается что сталинки и прочие царские дома фтопку

хотят гады всякие РТ, Тетрисы, ДХ и т.д...

ИМХО подразумевается что сталинки и прочие царские дома фтопку

хотят гады всякие РТ, Тетрисы, ДХ и т.д...

в том же ТТ думаю иностранцы будут арендовать аж бегом



в центре большие квартиры в сталинках и царских домах неплохо уходят под офисы, особенно 1-2 этажи, а на липках на такое всегда есть устойчивый спрос

кстати гораздо удобнее чем в бц, или в админздании на мой взгляд







в центре большие квартиры в сталинках и царских домах неплохо уходят под офисы, особенно 1-2 этажи, а на липках на такое всегда есть устойчивый спрос

кстати гораздо удобнее чем в бц, или в админздании на мой взгляд

зы: опыта сдачи жилой недвиги иностранцам я канешна не имею, но подозреваю шо сдача квартир подобному контингенту в домах уровня тт - хлеб далеко не из легких

