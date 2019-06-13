Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:такое возможно и в новострое... я уже описывал ситуацию в НЛ, когда была доставка пиццы на Матизе, курьер припарковался недалеко от подъезда, а жилец, подъехав к самому пуповому ЖК и обнаружив там недомашину, жутко этим оскорбился, достал из Рэйнжа биту и отхайдокал ни в чем не повинный матиз так, что целой там осталась разве что выхлопная труба. Поэтому неадекваты могут быть везде.
а чем кончилась для недоумка с палкой эта история, не в курсе? подумываю о Матизе, еслишо
Подозреваю, что ничем. Хотя друзья предположили развитие ситуации, когда собственником пиццерии может оказаться болт с еще более крутой резьбой, снять с камер наблюдения инфу и померяться размерами с собственником рейнжа. Но надо учитывать какой контингент живет в НЛ. Я когда вижу как себя ведут властьпридержащие, блевать тянет.
Ви хоча би розумієте різницю в купівельній здатності контінгента на безбалконні гостинки 20 м2 на Сирці-Борщаговці і охочих до квартир Януковича чи Зеленського ? Вельми сподіваюсь, що його також доля закине в Ростов.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
antonivs3 написав:Похожая ситуация в аренде, совершенно другого уровня; консультировался с брокером, работающим с иностранцами, по поводу зависших объектов на Липках, ответ был дословно: Цена как цена. Дело даже не в ней, а в том, что предложение в дорогой классике превышает спрос. Если не сказать, что на классику вообще спроса нет у иностранцев.
Что подразумевается под классикой? Гипсовая лепнина и мебель с патиной и канделябрами? Липки я так понимаю оригинальные, а не Новолуганские?
antonivs3 написав:Похожая ситуация в аренде, совершенно другого уровня; консультировался с брокером, работающим с иностранцами, по поводу зависших объектов на Липках, ответ был дословно: Цена как цена. Дело даже не в ней, а в том, что предложение в дорогой классике превышает спрос. Если не сказать, что на классику вообще спроса нет у иностранцев.
Что подразумевается под классикой? Гипсовая лепнина и мебель с патиной и канделябрами? Липки я так понимаю оригинальные, а не Новолуганские?
ИМХО подразумевается что сталинки и прочие царские дома фтопку хотят гады всякие РТ, Тетрисы, ДХ и т.д... в том же ТТ думаю иностранцы будут арендовать аж бегом
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
antonivs3 написав:Похожая ситуация в аренде, совершенно другого уровня; консультировался с брокером, работающим с иностранцами, по поводу зависших объектов на Липках, ответ был дословно: Цена как цена. Дело даже не в ней, а в том, что предложение в дорогой классике превышает спрос. Если не сказать, что на классику вообще спроса нет у иностранцев.
Что подразумевается под классикой? Гипсовая лепнина и мебель с патиной и канделябрами? Липки я так понимаю оригинальные, а не Новолуганские?
ИМХО подразумевается что сталинки и прочие царские дома фтопку хотят гады всякие РТ, Тетрисы, ДХ и т.д... в том же ТТ думаю иностранцы будут арендовать аж бегом
в центре большие квартиры в сталинках и царских домах неплохо уходят под офисы, особенно 1-2 этажи, а на липках на такое всегда есть устойчивый спрос кстати гораздо удобнее чем в бц, или в админздании на мой взгляд
зы: опыта сдачи жилой недвиги иностранцам я канешна не имею, но подозреваю шо сдача квартир подобному контингенту в домах уровня тт - хлеб далеко не из легких
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:зы: опыта сдачи жилой недвиги иностранцам я канешна не имею, но подозреваю шо сдача квартир подобному контингенту в домах уровня тт - хлеб далеко не из легких
Предположу запредельное время экспозиции + проблемы взаимоотношений квартирантов иностранцев с соседями аборигенами и решать эти проблемы потребуют от лендлорда - арендодателя. ПС Меня в этом сегменте нет, потому интересно.
kingkongovets написав:зы: опыта сдачи жилой недвиги иностранцам я канешна не имею, но подозреваю шо сдача квартир подобному контингенту в домах уровня тт - хлеб далеко не из легких
Предположу запредельное время экспозиции + проблемы взаимоотношений квартирантов иностранцев с соседями аборигенами и решать эти проблемы потребуют от лендлорда - арендодателя. ПС Меня в этом сегменте нет, потому интересно.
У друзей соседскую квартиру в Парк Авеню купили индусы. На площадке перед дверью теперь всегда кулек с мусором, детские игрушки, грязные тапочки и т.д. До появления новых соседей это была площадка "образцовой культуры быта".
artlife написав:У друзей соседскую квартиру в Парк Авеню купили индусы. На площадке перед дверью теперь всегда кулек с мусором, детские игрушки, грязные тапочки и т.д. До появления новых соседей это была площадка "образцовой культуры быта".
когда жил на героев сталинграда в оазисе, соседка (украинка, вполне на вид интеллигентная и вменяемая тетка) стабильно выставляла за дверь мешки мусора, которые благоухали там до утра, особенно это было "приятно" летом, в жару
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Ви хоча би розумієте різницю в купівельній здатності контінгента на безбалконні гостинки 20 м2 на Сирці-Борщаговці і охочих до квартир Януковича чи Зеленського ? Вельми сподіваюсь, що його також доля закине в Ростов.
Я говорю не о покупательной способности, а о рациональности покупки для аренды. Считайте сами, купить за 40 штук в итоге однушку-новострой и сдавать за 7000 гривен в месяц или 2 гостинки и сдавать каждую по 5500 еще и 6 штук баксов останется, что выгодней?