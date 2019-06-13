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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1689169016911692

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 65
Виросли більш як на 50%
20%
13
Виросли на 26 - 50%
9%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
9%
6
Знизилися на 6 - 10%
2%
1
Знизилися на 11 - 25%
12%
8
Знизилися на 26 - 50%
32%
21
Знизилися більш як на 50%
9%
6
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 00:59

  antonivs3 написав:
  rjkz написав:такое возможно и в новострое... я уже описывал ситуацию в НЛ, когда была доставка пиццы на Матизе, курьер припарковался недалеко от подъезда, а жилец, подъехав к самому пуповому ЖК и обнаружив там недомашину, жутко этим оскорбился, достал из Рэйнжа биту и отхайдокал ни в чем не повинный матиз так, что целой там осталась разве что выхлопная труба. Поэтому неадекваты могут быть везде.

а чем кончилась для недоумка с палкой эта история, не в курсе? подумываю о Матизе, еслишо :mrgreen:


Подозреваю, что ничем. Хотя друзья предположили развитие ситуации, когда собственником пиццерии может оказаться болт с еще более крутой резьбой, снять с камер наблюдения инфу и померяться размерами с собственником рейнжа.
Но надо учитывать какой контингент живет в НЛ.
Я когда вижу как себя ведут властьпридержащие, блевать тянет.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 08:27

  hxbbgaf написав:
  Frant написав:Пане Hxbbhaff!
А безбалконна вбита гостінка 22 м2 на Борщагівці - чи варта 21 000 дол?

Так то на Сырце 21, а на Борщаговке 17:
https://www.olx.ua/obyavlenie/odnokomna ... e9546e7782
Дорого, конечно, но новострои в разы дороже, а аренда реально отличается, ну, может, процентов на 20-30.

Ви хоча би розумієте різницю в купівельній здатності контінгента на безбалконні гостинки 20 м2 на Сирці-Борщаговці і охочих до квартир Януковича чи Зеленського ? Вельми сподіваюсь, що його також доля закине в Ростов.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 10:36

  antonivs3 написав:Похожая ситуация в аренде, совершенно другого уровня; консультировался с брокером, работающим с иностранцами, по поводу зависших объектов на Липках, ответ был дословно:
Цена как цена. Дело даже не в ней, а в том, что предложение в дорогой классике превышает спрос. Если не сказать, что на классику вообще спроса нет у иностранцев.

Что подразумевается под классикой? Гипсовая лепнина и мебель с патиной и канделябрами?
Липки я так понимаю оригинальные, а не Новолуганские?
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 19:50

  UA написав:
  antonivs3 написав:Похожая ситуация в аренде, совершенно другого уровня; консультировался с брокером, работающим с иностранцами, по поводу зависших объектов на Липках, ответ был дословно:
Цена как цена. Дело даже не в ней, а в том, что предложение в дорогой классике превышает спрос. Если не сказать, что на классику вообще спроса нет у иностранцев.

Что подразумевается под классикой? Гипсовая лепнина и мебель с патиной и канделябрами?
Липки я так понимаю оригинальные, а не Новолуганские?

ИМХО подразумевается что сталинки и прочие царские дома фтопку
хотят гады всякие РТ, Тетрисы, ДХ и т.д...
в том же ТТ думаю иностранцы будут арендовать аж бегом
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 08:42

  Прохожий написав:
  UA написав:
  antonivs3 написав:Похожая ситуация в аренде, совершенно другого уровня; консультировался с брокером, работающим с иностранцами, по поводу зависших объектов на Липках, ответ был дословно:
Цена как цена. Дело даже не в ней, а в том, что предложение в дорогой классике превышает спрос. Если не сказать, что на классику вообще спроса нет у иностранцев.

Что подразумевается под классикой? Гипсовая лепнина и мебель с патиной и канделябрами?
Липки я так понимаю оригинальные, а не Новолуганские?

ИМХО подразумевается что сталинки и прочие царские дома фтопку
хотят гады всякие РТ, Тетрисы, ДХ и т.д...
в том же ТТ думаю иностранцы будут арендовать аж бегом


в центре большие квартиры в сталинках и царских домах неплохо уходят под офисы, особенно 1-2 этажи, а на липках на такое всегда есть устойчивый спрос
кстати гораздо удобнее чем в бц, или в админздании на мой взгляд

Зображення

зы: опыта сдачи жилой недвиги иностранцам я канешна не имею, но подозреваю шо сдача квартир подобному контингенту в домах уровня тт - хлеб далеко не из легких
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 10:11

  kingkongovets написав:зы: опыта сдачи жилой недвиги иностранцам я канешна не имею, но подозреваю шо сдача квартир подобному контингенту в домах уровня тт - хлеб далеко не из легких

Предположу запредельное время экспозиции + проблемы взаимоотношений квартирантов иностранцев с соседями аборигенами и решать эти проблемы потребуют от лендлорда - арендодателя.
ПС Меня в этом сегменте нет, потому интересно.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 11:55

  UA написав:
  kingkongovets написав:зы: опыта сдачи жилой недвиги иностранцам я канешна не имею, но подозреваю шо сдача квартир подобному контингенту в домах уровня тт - хлеб далеко не из легких

Предположу запредельное время экспозиции + проблемы взаимоотношений квартирантов иностранцев с соседями аборигенами и решать эти проблемы потребуют от лендлорда - арендодателя.
ПС Меня в этом сегменте нет, потому интересно.


У друзей соседскую квартиру в Парк Авеню купили индусы. На площадке перед дверью теперь всегда кулек с мусором, детские игрушки, грязные тапочки и т.д. До появления новых соседей это была площадка "образцовой культуры быта". :)
artlife
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 12:20

  artlife написав:У друзей соседскую квартиру в Парк Авеню купили индусы. На площадке перед дверью теперь всегда кулек с мусором, детские игрушки, грязные тапочки и т.д. До появления новых соседей это была площадка "образцовой культуры быта". :)


когда жил на героев сталинграда в оазисе, соседка (украинка, вполне на вид интеллигентная и вменяемая тетка) стабильно выставляла за дверь мешки мусора, которые благоухали там до утра, особенно это было "приятно" летом, в жару
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 12:47

  Frant написав:
  hxbbgaf написав:
  Frant написав:Пане Hxbbhaff!
А безбалконна вбита гостінка 22 м2 на Борщагівці - чи варта 21 000 дол?

Так то на Сырце 21, а на Борщаговке 17:
https://www.olx.ua/obyavlenie/odnokomna ... e9546e7782
Дорого, конечно, но новострои в разы дороже, а аренда реально отличается, ну, может, процентов на 20-30.

Ви хоча би розумієте різницю в купівельній здатності контінгента на безбалконні гостинки 20 м2 на Сирці-Борщаговці і охочих до квартир Януковича чи Зеленського ? Вельми сподіваюсь, що його також доля закине в Ростов.

Я говорю не о покупательной способности, а о рациональности покупки для аренды. Считайте сами, купить за 40 штук в итоге однушку-новострой и сдавать за 7000 гривен в месяц или 2 гостинки и сдавать каждую по 5500 еще и 6 штук баксов останется, что выгодней?
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