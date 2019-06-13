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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 11 лис, 2019 17:21
hxbbgaf не останется 6 штук, там минимум 5% комиссии, +очень возможно, что все расходы по оформлению на покупателе. останется 3, которые придется потратить на покраску/линолеум/бронедвер, тогда будет, м.б, 5500.
а новострой в свою очередь не 7, а скорее 8-8.5
т.о реальная доходность, как правильно заметил Барабашов- "на моменте", может и выше, но дельта внезапно уменьшилась минимум вдвое..
Ваш Зепутат
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antonivs3
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Додано: Пон 11 лис, 2019 19:25
antonivs3 написав:hxbbgaf
не останется 6 штук, там минимум 5% комиссии, +очень возможно, что все расходы по оформлению на покупателе. останется 3, которые придется потратить на покраску/линолеум/бронедвер, тогда будет, м.б, 5500.
а новострой в свою очередь не 7, а скорее 8-8.5
т.о реальная доходность, как правильно заметил Барабашов- "на моменте", может и выше, но дельта внезапно
уменьшилась минимум вдвое..
Ну, чтоб было 8-8.5, это надо в ремонт нехило вложиться еще, кроме 3-4-летнего ожидания, и то не факт, что снимут за такие деньги однушку не в центре. Скорей всего это окажется фантазией, снимут за 7-7.5, а ремонт убьют за год.
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hxbbgaf
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