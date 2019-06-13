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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1690169116921693

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 65
Виросли більш як на 50%
20%
13
Виросли на 26 - 50%
9%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
9%
6
Знизилися на 6 - 10%
2%
1
Знизилися на 11 - 25%
12%
8
Знизилися на 26 - 50%
32%
21
Знизилися більш як на 50%
9%
6
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 17:21

hxbbgaf не останется 6 штук, там минимум 5% комиссии, +очень возможно, что все расходы по оформлению на покупателе. останется 3, которые придется потратить на покраску/линолеум/бронедвер, тогда будет, м.б, 5500.
а новострой в свою очередь не 7, а скорее 8-8.5
т.о реальная доходность, как правильно заметил Барабашов- "на моменте", может и выше, но дельта внезапно уменьшилась минимум вдвое..
Ваш Зепутат
antonivs3
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 19:25

  antonivs3 написав:hxbbgaf не останется 6 штук, там минимум 5% комиссии, +очень возможно, что все расходы по оформлению на покупателе. останется 3, которые придется потратить на покраску/линолеум/бронедвер, тогда будет, м.б, 5500.
а новострой в свою очередь не 7, а скорее 8-8.5
т.о реальная доходность, как правильно заметил Барабашов- "на моменте", может и выше, но дельта внезапно уменьшилась минимум вдвое..

Ну, чтоб было 8-8.5, это надо в ремонт нехило вложиться еще, кроме 3-4-летнего ожидания, и то не факт, что снимут за такие деньги однушку не в центре. Скорей всего это окажется фантазией, снимут за 7-7.5, а ремонт убьют за год.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 22:12

  kingkongovets написав:
  Frant написав:А що ця публіка буде робити в Україні? Торгувати шаурмою чи секонд хендом за 300 Дол/міс?

В Пакістані ЗП такі, як в нас, можливо, й вищі.


обратите внимание на национальный состав курьеров глово и убер итс - возле оушена и бессарабки у них стойбища


За 200-500 баксов в месяц + проживание, питание, мед.помощь + билет домой раз в год, пакистан, бангладеш и индия продается в рабстов на Бл.восток на ура.
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 22:13

  hxbbgaf написав:Ну, чтоб было 8-8.5, это надо в ремонт нехило вложиться еще, кроме 3-4-летнего ожидания, и не факт, что снимут за такие деньги однушку не в центре. Скорей всего это окажется фантазией, снимут за 7-7.5, а ремонт убьют за год.

или мы с вами про разные города разглагольствуем?..
Ваш Зепутат
antonivs3
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 22:30

  antonivs3 написав:
  hxbbgaf написав:Ну, чтоб было 8-8.5, это надо в ремонт нехило вложиться еще, кроме 3-4-летнего ожидания, и не факт, что снимут за такие деньги однушку не в центре. Скорей всего это окажется фантазией, снимут за 7-7.5, а ремонт убьют за год.

или мы с вами про разные города разглагольствуем?..

Про Киев.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 22:31

  rjkz написав:А Вы попробуйте купить.
Недавно один человек из другой страны поинтересовался или может соответствовать действительности инфа, что его знакомый продал 1 к на Радужном за 19 куе в 2016.
Сначала я сказал, что нет, что таких цен не было в 2016.
Но через некоторое время уточнил свой ответ - КУПИТЬ нельзя было 1к за 19 куе, но ПРОДАТЬ можно, а за рыночную цену продавать можно было очень долго. С его стороны тоже последовало уточнение - человек приехал в Украину на 5 дней и за это время продал.
Так и в данном случае - продавать можно 100 лет, и эта цена может и быть справедливой, но нет спроса.

Это не она?
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodazha- ... 1c85ceb84e
Он ее до сих пор что ли продает?
hxbbgaf
 
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  #<1 ... 1690169116921693
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