rjkz написав:

А Вы попробуйте купить.Недавно один человек из другой страны поинтересовался или может соответствовать действительности инфа, что егоСначала я сказал, что нет, что таких цен не было в 2016., а за рыночную цену продавать можно было очень долго. С его стороны тоже последовало уточнение - человек приехал в Украину на 5 дней и за это время продал.Так и в данном случае - продавать можно 100 лет, и эта цена может и быть справедливой, но нет спроса.