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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1691169216931694

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 65
Виросли більш як на 50%
20%
13
Виросли на 26 - 50%
9%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
9%
6
Знизилися на 6 - 10%
2%
1
Знизилися на 11 - 25%
12%
8
Знизилися на 26 - 50%
32%
21
Знизилися більш як на 50%
9%
6
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 09:19

  Frant написав:
  hxbbgaf написав:
  Faceless написав:Сказал теоретик, никогда ничего не сдававший, и, видимо, даже не снимавший

Выше квартира на Радужном за 19 штук. Начался обвал цен?

Ви телефонували?
Скоріше за все, то фейк від ріелторів.

Крім того, ринок зараз насичений, в порівнянні з літом. Знову з'явилось недороге житло на " вторинці".

Написано, что от хозяина. Да и смысл.
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 09:36

  hxbbgaf написав:Написано, что от хозяина. Да и смысл.


шоп ***** в стиле захара не писать и не делать потом на основании ее глубокомысленных выводов
вам блин сколько лет?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 09:54

  hxbbgaf написав:
  Frant написав:
  hxbbgaf написав:Выше квартира на Радужном за 19 штук. Начался обвал цен?

Ви телефонували?
Скоріше за все, то фейк від ріелторів.

Крім того, ринок зараз насичений, в порівнянні з літом. Знову з'явилось недороге житло на " вторинці".

Написано, что от хозяина. Да и смысл.


На сараї також написано "хрєн!". А там дрова лежать! :mrgreen:

Тягти на форум фейкові об,яви - не достойно лицаря, правда?)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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  #<1 ... 1691169216931694
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