Frant написав:
Ви телефонували?
Скоріше за все, то фейк від ріелторів.
Крім того, ринок зараз насичений, в порівнянні з літом. Знову з'явилось недороге житло на " вторинці".
Написано, что от хозяина. Да и смысл.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 12 лис, 2019 09:19
Написано, что от хозяина. Да и смысл.
Додано: Вів 12 лис, 2019 09:36
шоп ***** в стиле захара не писать и не делать потом на основании ее глубокомысленных выводов
вам блин сколько лет?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 12 лис, 2019 09:54
На сараї також написано "хрєн!". А там дрова лежать!
Тягти на форум фейкові об,яви - не достойно лицаря, правда?)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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