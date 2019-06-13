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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1691169216931694

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 65
Виросли більш як на 50%
20%
13
Виросли на 26 - 50%
9%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
9%
6
Знизилися на 6 - 10%
2%
1
Знизилися на 11 - 25%
12%
8
Знизилися на 26 - 50%
32%
21
Знизилися більш як на 50%
9%
6
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 09:36

  hxbbgaf написав:Написано, что от хозяина. Да и смысл.


шоп ***** в стиле захара не писать и не делать потом на основании ее глубокомысленных выводов
вам блин сколько лет?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 09:54

  hxbbgaf написав:
  Frant написав:
  hxbbgaf написав:Выше квартира на Радужном за 19 штук. Начался обвал цен?

Ви телефонували?
Скоріше за все, то фейк від ріелторів.

Крім того, ринок зараз насичений, в порівнянні з літом. Знову з'явилось недороге житло на " вторинці".

Написано, что от хозяина. Да и смысл.


На сараї також написано "хрєн!". А там дрова лежать! :mrgreen:

Тягти на форум фейкові об,яви - не достойно лицаря, правда?)))
Був тут такий Захар_ з вул.Тампере, теж страждав подібною муйньою.

  hxbbgaf написав:Написано, что от хозяина. Да и смысл.

Вірогідно, Ви ж цікавитесь подібним житлом не просто так, а щоб купити і жити в ньому??? :oops:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 13:42

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

kingkongovets написав:
  hxbbgaf написав:Написано, что от хозяина. Да и смысл.


шоп ***** в стиле захара не писать и не делать потом на основании ее глубокомысленных выводов
вам блин сколько лет?
В профиле есть, 33 или 34 :)
Faceless
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