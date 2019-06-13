шоп ***** в стиле захара не писать и не делать потом на основании ее глубокомысленных выводов
вам блин сколько лет?
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Додано: Вів 12 лис, 2019 09:36
шоп ***** в стиле захара не писать и не делать потом на основании ее глубокомысленных выводов
вам блин сколько лет?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 12 лис, 2019 09:54
На сараї також написано "хрєн!". А там дрова лежать!
Тягти на форум фейкові об,яви - не достойно лицаря, правда?)))
Був тут такий Захар_ з вул.Тампере, теж страждав подібною муйньою.
Вірогідно, Ви ж цікавитесь подібним житлом не просто так, а щоб купити і жити в ньому???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 12 лис, 2019 13:42
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Додано: Вів 12 лис, 2019 13:56
Faceless
данунах
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 12 лис, 2019 14:05
Разні случаї єсть(с)
У меня одногруппник с родаками до сих пор живёт. Чуваку уже 43.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
Додано: Вів 12 лис, 2019 14:12
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
сделайте тут опрос кто живет с родителями и вы удивитесь
Додано: Вів 12 лис, 2019 14:22
Результат буде таким:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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