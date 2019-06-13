Додано: Вів 12 лис, 2019 16:48

В Чабаны-парадиз в моем доме появились две квартиры реально дешевле на 1000 грн. чем было в конце лета.

Что по Киеву оренда показывает ?

В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )