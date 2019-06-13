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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1692169316941695

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 65
Виросли більш як на 50%
20%
13
Виросли на 26 - 50%
9%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
9%
6
Знизилися на 6 - 10%
2%
1
Знизилися на 11 - 25%
12%
8
Знизилися на 26 - 50%
32%
21
Знизилися більш як на 50%
9%
6
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 19:28

  hxbbgaf написав:]
Вот вам еще за 13.
https://www.olx.ua/obyavlenie/bez-komis ... 2;promoted
Новый рекорд!


Чому ж пан Hxbbhaf (чи як його там?)))) не купляє собі "однушку" за 13 000 дол??? Тобто в 2,5 рази дешевше ринку?))))
Може, щось не так в Датському королівстві?
І підступний Гамлет вже приготував міцний дрючок, щоб з усієї сили відгамселити нещасливця, який ризикне купити нерухомість біля центра задешево????
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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