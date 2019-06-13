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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 12 лис, 2019 19:28
Чому ж пан Hxbbhaf (чи як його там?)))) не купляє собі "однушку" за 13 000 дол??? Тобто в 2,5 рази дешевше ринку?))
))
Може, щось не так в Датському королівстві?
І підступний Гамлет вже приготував міцний дрючок, щоб з усієї сили відгамселити нещасливця, який ризикне купити нерухомість біля центра задешево????
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Чет 27 чер, 2019 05:26
QIWIT
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