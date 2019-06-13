Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Чому ж пан Hxbbhaf (чи як його там?)))) не купляє собі "однушку" за 13 000 дол??? Тобто в 2,5 рази дешевше ринку?)))) Може, щось не так в Датському королівстві? І підступний Гамлет вже приготував міцний дрючок, щоб з усієї сили відгамселити нещасливця, який ризикне купити нерухомість біля центра задешево????
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Чому ж пан Hxbbhaf (чи як його там?)))) не купляє собі "однушку" за 13 000 дол??? Тобто в 2,5 рази дешевше ринку?)))) Може, щось не так в Датському королівстві? І підступний Гамлет вже приготував міцний дрючок, щоб з усієї сили відгамселити нещасливця, який ризикне купити нерухомість біля центра задешево????
Ну, в 2.5 раза - это вы преувеличиваете, может, раза в 1.5, Ушинского, 29 - это не совсем возле центра, но, судя по фото, квартира реальная.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Вів 12 лис, 2019 20:17, всього редагувалось 1 раз.
Чому ж пан Hxbbhaf (чи як його там?)))) не купляє собі "однушку" за 13 000 дол??? Тобто в 2,5 рази дешевше ринку?)))) Може, щось не так в Датському королівстві? І підступний Гамлет вже приготував міцний дрючок, щоб з усієї сили відгамселити нещасливця, який ризикне купити нерухомість біля центра задешево????
Ну, в 2.5 раза - это вы преувеличиваете, может, раза в 1.5, может, чуть больше, но, судя по фото, квартира реальная.
hxbbgaf написав:Написано, что от хозяина. Да и смысл
не обязательно фейк, но.. "от хозяина" не тождественно "объяву дал собственник" "от хозяина" = "без комиссии" = "комиссионные включены", и это в лучшем случае. в худшем кидалы, 2 брокера (скорее "-ши"), проблемы с доками или сложные отношения собственников с веществами/головой/органами, и все прочие смыслы самых дешевых вариантов
Гостинка с перепланировкой (в панельке - явно незаконно) в студию, ультра маленькая, кухня 4 метра (!!!), под самой крышей девятиэтажки (там ад летом, а если крыша потечет, то гарантированно опа), в ж*** Чоколовки. И то скорее всего замануха. Мечта просто
Чому ж пан Hxbbhaf (чи як його там?)))) не купляє собі "однушку" за 13 000 дол??? Тобто в 2,5 рази дешевше ринку?)))) Може, щось не так в Датському королівстві? І підступний Гамлет вже приготував міцний дрючок, щоб з усієї сили відгамселити нещасливця, який ризикне купити нерухомість біля центра задешево????
Ну, в 2.5 раза - это вы преувеличиваете, может, раза в 1.5, Ушинского, 29 - это не совсем возле центра, но, судя по фото, квартира реальная.
Faceless написав:Гостинка с перепланировкой (в панельке - явно незаконно) в студию, ультра маленькая, кухня 4 метра (!!!), под самой крышей девятиэтажки (там ад летом, а если крыша потечет, то гарантированно опа), в ж*** Чоколовки. И то скорее всего замануха. Мечта просто
Не знаю насчет перепланировок, но люди с ними живут и никому до этого нет дела, маленькая - да, но, судя по объявам, маленькие арендуют за те же деньги, что и большие, да и продают такие квартиры (продавали) обычно прилично дороже, в 9-этажке есть тех. этаж, если не течет, то, в принципе, последний этаж - это плюс, так как сверху никого нету, вас, наверное, не доставали соседи, которые сверху скачут как кони целыми ночами. Чоколовка - то да, но Франт назвал это "возле центра". Замануха - ну, не знаю, никаких признаков на первый взгляд не видно.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Вів 12 лис, 2019 20:29, всього редагувалось 2 разів.