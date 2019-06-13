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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 16931694169516961697>

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 65
Виросли більш як на 50%
20%
13
Виросли на 26 - 50%
9%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
9%
6
Знизилися на 6 - 10%
2%
1
Знизилися на 11 - 25%
12%
8
Знизилися на 26 - 50%
32%
21
Знизилися більш як на 50%
9%
6
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 19:28

  hxbbgaf написав:]
Вот вам еще за 13.
https://www.olx.ua/obyavlenie/bez-komis ... 2;promoted
Новый рекорд!


Чому ж пан Hxbbhaf (чи як його там?)))) не купляє собі "однушку" за 13 000 дол??? Тобто в 2,5 рази дешевше ринку?))))
Може, щось не так в Датському королівстві?
І підступний Гамлет вже приготував міцний дрючок, щоб з усієї сили відгамселити нещасливця, який ризикне купити нерухомість біля центра задешево????
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 20:14

  Frant написав:
  hxbbgaf написав:]
Вот вам еще за 13.
https://www.olx.ua/obyavlenie/bez-komis ... 2;promoted
Новый рекорд!


Чому ж пан Hxbbhaf (чи як його там?)))) не купляє собі "однушку" за 13 000 дол??? Тобто в 2,5 рази дешевше ринку?))))
Може, щось не так в Датському королівстві?
І підступний Гамлет вже приготував міцний дрючок, щоб з усієї сили відгамселити нещасливця, який ризикне купити нерухомість біля центра задешево????

Ну, в 2.5 раза - это вы преувеличиваете, может, раза в 1.5, Ушинского, 29 - это не совсем возле центра, но, судя по фото, квартира реальная.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Вів 12 лис, 2019 20:17, всього редагувалось 1 раз.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 20:17

  hxbbgaf написав:
  Frant написав:
  hxbbgaf написав:]
Вот вам еще за 13.
https://www.olx.ua/obyavlenie/bez-komis ... 2;promoted
Новый рекорд!


Чому ж пан Hxbbhaf (чи як його там?)))) не купляє собі "однушку" за 13 000 дол??? Тобто в 2,5 рази дешевше ринку?))))
Може, щось не так в Датському королівстві?
І підступний Гамлет вже приготував міцний дрючок, щоб з усієї сили відгамселити нещасливця, який ризикне купити нерухомість біля центра задешево????

Ну, в 2.5 раза - это вы преувеличиваете, может, раза в 1.5, может, чуть больше, но, судя по фото, квартира реальная.

Она есть на фото?! Ну дык... тогда однозначно! :lol:
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 20:18

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

hxbbgaf написав:
  antonivs3 написав:
  hxbbgaf написав:Написано, что от хозяина. Да и смысл

не обязательно фейк, но..
"от хозяина" не тождественно "объяву дал собственник"
"от хозяина" = "без комиссии" = "комиссионные включены", и это в лучшем случае.
в худшем кидалы, 2 брокера (скорее "-ши"), проблемы с доками или сложные отношения собственников с веществами/головой/органами, и все прочие смыслы самых дешевых вариантов

Вот вам еще за 13.
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Новый рекорд!
Гостинка с перепланировкой (в панельке - явно незаконно) в студию, ультра маленькая, кухня 4 метра (!!!), под самой крышей девятиэтажки (там ад летом, а если крыша потечет, то гарантированно опа), в ж*** Чоколовки. И то скорее всего замануха. Мечта просто :)
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 20:18

  antey1969 написав:Она есть на фото?! Ну дык... тогда однозначно! :lol:

А в чем проблема? Вы звонили, ходили на просмотры, разбирались, чтоб это утверждать?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 20:19

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

hxbbgaf написав:
  Frant написав:
  hxbbgaf написав:]
Вот вам еще за 13.
https://www.olx.ua/obyavlenie/bez-komis ... 2;promoted
Новый рекорд!


Чому ж пан Hxbbhaf (чи як його там?)))) не купляє собі "однушку" за 13 000 дол??? Тобто в 2,5 рази дешевше ринку?))))
Може, щось не так в Датському королівстві?
І підступний Гамлет вже приготував міцний дрючок, щоб з усієї сили відгамселити нещасливця, який ризикне купити нерухомість біля центра задешево????

Ну, в 2.5 раза - это вы преувеличиваете, может, раза в 1.5, Ушинского, 29 - это не совсем возле центра, но, судя по фото, квартира реальная.
"Не совсем возле центра", а-а-а, фраза дня :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 20:22

Faceless
кстати не замануха и действительно без комиссии - тока пошлина
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 20:23

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

kingkongovets написав:Faceless
кстати не замануха и действительно без комиссии - тока пошлина
Ну тогда под аренду вариант, в том районе на такие гостинки цена около 7.5 тыс. Только вопрос с перепланировкой, насколько это может быть проблемно.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 20:24

  Faceless написав:Гостинка с перепланировкой (в панельке - явно незаконно) в студию, ультра маленькая, кухня 4 метра (!!!), под самой крышей девятиэтажки (там ад летом, а если крыша потечет, то гарантированно опа), в ж*** Чоколовки. И то скорее всего замануха. Мечта просто :)

Не знаю насчет перепланировок, но люди с ними живут и никому до этого нет дела, маленькая - да, но, судя по объявам, маленькие арендуют за те же деньги, что и большие, да и продают такие квартиры (продавали) обычно прилично дороже, в 9-этажке есть тех. этаж, если не течет, то, в принципе, последний этаж - это плюс, так как сверху никого нету, вас, наверное, не доставали соседи, которые сверху скачут как кони целыми ночами. Чоколовка - то да, но Франт назвал это "возле центра". Замануха - ну, не знаю, никаких признаков на первый взгляд не видно.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Вів 12 лис, 2019 20:29, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 20:27

  kingkongovets написав:Faceless
кстати не замануха и действительно без комиссии - тока пошлина

Там АТБ в соседнем доме.
Может Максу предложить?
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