hxbbgaf написав:

Faceless написав: Гостинка с перепланировкой (в панельке - явно незаконно) в студию, ультра маленькая, кухня 4 метра (!!!), под самой крышей девятиэтажки (там ад летом, а если крыша потечет, то гарантированно опа), в ж*** Чоколовки. И то скорее всего замануха. Мечта просто Гостинка с перепланировкой (в панельке - явно незаконно) в студию, ультра маленькая, кухня 4 метра (!!!), под самой крышей девятиэтажки (там ад летом, а если крыша потечет, то гарантированно опа), в ж*** Чоколовки. И то скорее всего замануха. Мечта просто

Не знаю насчет перепланировок, но люди с ними живут и никому до этого нет дела, маленькая - да, но, судя по объявам, маленькие арендую за те же деньги, что и большие, да и продают такие квартиры (продавали) обычно прилично дороже, в 9-этажке есть тех. этаж, если не течет, то, в принципе, последний этаж - это плюс, так как сверху никого нету, вас, наверное, не доставали соседи, которые сверху скачут как кони целыми ночами. Чоколовка - то да, но Франт назвал это "возле центра". Замануха - ну, не знаю, никаких признаком на первый взгляд не видно.