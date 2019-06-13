Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Faceless написав:Гостинка с перепланировкой (в панельке - явно незаконно) в студию, ультра маленькая, кухня 4 метра (!!!), под самой крышей девятиэтажки (там ад летом, а если крыша потечет, то гарантированно опа), в ж*** Чоколовки. И то скорее всего замануха. Мечта просто
Не знаю насчет перепланировок, но люди с ними живут и никому до этого нет дела, маленькая - да, но, судя по объявам, маленькие арендую за те же деньги, что и большие, да и продают такие квартиры (продавали) обычно прилично дороже, в 9-этажке есть тех. этаж, если не течет, то, в принципе, последний этаж - это плюс, так как сверху никого нету, вас, наверное, не доставали соседи, которые сверху скачут как кони целыми ночами. Чоколовка - то да, но Франт назвал это "возле центра". Замануха - ну, не знаю, никаких признаком на первый взгляд не видно.
Нет, маленькие не арендуют за те же деньги, что и полноразмерные. Не знаю всех видов домов, но типичные 9-этажные гостинки, что я видел, вместо тех этажа имеют "чердак" меньше метра высотой с голубиным говном. Последний этаж в таких домах скорее не плюс, а риски проблем с крышей и привязанности к убитому зассанному лифту, который еле жив. Учитывая цену, даже с пошлиной и вложениями в ремонт и технику вариант под аренду неплохой - да, бюджетно, но и очень дёшево. Имхо конечно.
Faceless Гостинки такого типа сплошь кирпичные Я бы поверил в цену 16 или даже в 15(может вопрос спешный и счет на дни идет или в залоге у банка), но 13... Не верю я, что недвижимостью в Киеве меценаты торгуют.
Востаннє редагувалось antey1969 в Вів 12 лис, 2019 20:37, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets написав:Faceless кстати не замануха и действительно без комиссии - тока пошлина
звонили? если эту цену(реально ниже рынка) подтвердили то дьявол кроется в...документах и собственниках...иначе ушла бы за 1-2 дня особенно учитывая сделанную подготовку под ремонт судя по фото(если реальные)…
апд как правило если вдруг появляются реальные квартиры на 30% ниже рынка они мгновенно уходят рылам или "своим"...
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kingkongovets написав:Faceless кстати не замануха и действительно без комиссии - тока пошлина
звонили? если эту цену(реально ниже рынка) подтвердили то дьявол кроется в...документах и собственниках...иначе ушла бы за 1-2 дня особенно учитывая сделанную подготовку под ремонт судя по фото(если реальные)…
апд как правило если вдруг появляются реальные квартиры на 30% ниже рынка они мгновенно уходят рылам или "своим"...
звонил) говорят спадщину продают, там недоделанный ремонт сам удивлен думаю там подводные камни канешна есть, не обязательно в доках - мож она аварийная или еще шо - хз предложили записать на 21е на просмотр
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Faceless написав:Гостинка с перепланировкой (в панельке - явно незаконно) в студию, ультра маленькая, кухня 4 метра (!!!), под самой крышей девятиэтажки (там ад летом, а если крыша потечет, то гарантированно опа), в ж*** Чоколовки. И то скорее всего замануха. Мечта просто
antey1969 написав:Faceless Гостинки такого типа сплошь кирпичные Я бы поверил в цену 16 или даже в 15(может вопрос спешный и счет на дни идет или в залоге у банка), но 13... Не верю я, что недвижимостью в Киеве меценаты торгуют.
Не знаю насчёт сплошь, я как-то жил напротив 9-этажной панельки с гостинкаии, часто там бывал, был, конечно, и в кирпичных, не сказать чтобы чем то положительно лучше, разница разве что в возможности перепланировок
antey1969 написав:Faceless Гостинки такого типа сплошь кирпичные Я бы поверил в цену 16 или даже в 15(может вопрос спешный и счет на дни идет или в залоге у банка), но 13... Не верю я, что недвижимостью в Киеве меценаты торгуют.
Фейкове повідомлення.
Або ж - є проблеми з документами чи з власниками. Неспроста інші вбиті безбалконні гостінки пропонується за 22 000.
Faceless написав:что я видел, вместо тех этажа имеют "чердак" меньше метра высотой с голубиным говном
Фейслес, Ви стали мені подобатись))) А що там робили, серед голуб,ячого гавна?))) Золото шукали? Як би то Захар_ чи ККЦ там лазили - я би не здивувався би))
Востаннє редагувалось Frant в Вів 12 лис, 2019 21:23, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
kingkongovets написав: звонил) говорят спадщину продают, там недоделанный ремонт сам удивлен думаю там подводные камни канешна есть, не обязательно в доках - мож она аварийная или еще шо - хз предложили записать на 21е на просмотр
У рыл пошла мода на новую тактику продаж - аукцион на повышение. Низкой ценой создают ажиотаж и кучу просмотров, потом - кто больше предложит того и хата. Это уже проходил