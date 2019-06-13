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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1694169516961697>

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 65
Виросли більш як на 50%
20%
13
Виросли на 26 - 50%
9%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
9%
6
Знизилися на 6 - 10%
2%
1
Знизилися на 11 - 25%
12%
8
Знизилися на 26 - 50%
32%
21
Знизилися більш як на 50%
9%
6
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 20:32

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

hxbbgaf написав:
  Faceless написав:Гостинка с перепланировкой (в панельке - явно незаконно) в студию, ультра маленькая, кухня 4 метра (!!!), под самой крышей девятиэтажки (там ад летом, а если крыша потечет, то гарантированно опа), в ж*** Чоколовки. И то скорее всего замануха. Мечта просто :)

Не знаю насчет перепланировок, но люди с ними живут и никому до этого нет дела, маленькая - да, но, судя по объявам, маленькие арендую за те же деньги, что и большие, да и продают такие квартиры (продавали) обычно прилично дороже, в 9-этажке есть тех. этаж, если не течет, то, в принципе, последний этаж - это плюс, так как сверху никого нету, вас, наверное, не доставали соседи, которые сверху скачут как кони целыми ночами. Чоколовка - то да, но Франт назвал это "возле центра". Замануха - ну, не знаю, никаких признаком на первый взгляд не видно.


Нет, маленькие не арендуют за те же деньги, что и полноразмерные. Не знаю всех видов домов, но типичные 9-этажные гостинки, что я видел, вместо тех этажа имеют "чердак" меньше метра высотой с голубиным говном. Последний этаж в таких домах скорее не плюс, а риски проблем с крышей и привязанности к убитому зассанному лифту, который еле жив.
Учитывая цену, даже с пошлиной и вложениями в ремонт и технику вариант под аренду неплохой - да, бюджетно, но и очень дёшево. Имхо конечно.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 20:33

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Faceless написав:Гостинка с перепланировкой (в панельке - явно незаконно)

это кирпичный дом, типовой проект
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 20:36

Faceless
Гостинки такого типа сплошь кирпичные
Я бы поверил в цену 16 или даже в 15(может вопрос спешный и счет на дни идет или в залоге у банка), но 13...
Не верю я, что недвижимостью в Киеве меценаты торгуют.
Востаннє редагувалось antey1969 в Вів 12 лис, 2019 20:37, всього редагувалось 1 раз.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 20:36

  kingkongovets написав:Faceless
кстати не замануха и действительно без комиссии - тока пошлина

звонили?
если эту цену(реально ниже рынка) подтвердили то дьявол кроется в...документах и собственниках...иначе ушла бы за 1-2 дня особенно учитывая сделанную подготовку под ремонт судя по фото(если реальные)…

апд
как правило если вдруг появляются реальные квартиры на 30% ниже рынка они мгновенно уходят рылам или "своим"...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 20:44

  Прохожий написав:
  kingkongovets написав:Faceless
кстати не замануха и действительно без комиссии - тока пошлина

звонили?
если эту цену(реально ниже рынка) подтвердили то дьявол кроется в...документах и собственниках...иначе ушла бы за 1-2 дня особенно учитывая сделанную подготовку под ремонт судя по фото(если реальные)…

апд
как правило если вдруг появляются реальные квартиры на 30% ниже рынка они мгновенно уходят рылам или "своим"...


звонил) говорят спадщину продают, там недоделанный ремонт
сам удивлен
думаю там подводные камни канешна есть, не обязательно в доках - мож она аварийная или еще шо - хз
предложили записать на 21е на просмотр
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 20:45

  Faceless написав:Гостинка с перепланировкой (в панельке - явно незаконно) в студию, ультра маленькая, кухня 4 метра (!!!), под самой крышей девятиэтажки (там ад летом, а если крыша потечет, то гарантированно опа), в ж*** Чоколовки. И то скорее всего замануха. Мечта просто :)

Да ладно. Посмотрите стандартные планировки гостинок, эта в 9-эт - кирпичная:
Вот она: http://planirovka.biz/gostinki/5
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 20:47

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

antey1969 написав:Faceless
Гостинки такого типа сплошь кирпичные
Я бы поверил в цену 16 или даже в 15(может вопрос спешный и счет на дни идет или в залоге у банка), но 13...
Не верю я, что недвижимостью в Киеве меценаты торгуют.
Не знаю насчёт сплошь, я как-то жил напротив 9-этажной панельки с гостинкаии, часто там бывал, был, конечно, и в кирпичных, не сказать чтобы чем то положительно лучше, разница разве что в возможности перепланировок
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 20:47

  antey1969 написав:Faceless
Гостинки такого типа сплошь кирпичные
Я бы поверил в цену 16 или даже в 15(может вопрос спешный и счет на дни идет или в залоге у банка), но 13...
Не верю я, что недвижимостью в Киеве меценаты торгуют.


Фейкове повідомлення.

Або ж - є проблеми з документами чи з власниками. Неспроста інші вбиті безбалконні гостінки пропонується за 22 000.

  Faceless написав:что я видел, вместо тех этажа имеют "чердак" меньше метра высотой с голубиным говном
Фейслес, Ви стали мені подобатись))) А що там робили, серед голуб,ячого гавна?))) Золото шукали?
Як би то Захар_ чи ККЦ там лазили - я би не здивувався би))
Востаннє редагувалось Frant в Вів 12 лис, 2019 21:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 20:53

  Faceless написав:
kingkongovets написав:Faceless
кстати не замануха и действительно без комиссии - тока пошлина
Ну тогда под аренду вариант, в том районе на такие гостинки цена около 7.5 тыс. Только вопрос с перепланировкой, насколько это может быть проблемно.

Безпроблемно, якщо є старий техпаспорт.
Гостінка продастся неначе без перепланування.

Проблеми з узаконюванням можуть з.явитись у нового власника.
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 20:54

  kingkongovets написав:
звонил) говорят спадщину продают, там недоделанный ремонт
сам удивлен
думаю там подводные камни канешна есть, не обязательно в доках - мож она аварийная или еще шо - хз
предложили записать на 21е на просмотр

У рыл пошла мода на новую тактику продаж - аукцион на повышение.
Низкой ценой создают ажиотаж и кучу просмотров, потом - кто больше предложит того и хата.
Это уже проходил :mrgreen:
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