Додано: Вів 12 лис, 2019 20:44

Прохожий написав: kingkongovets написав: Faceless

кстати не замануха и действительно без комиссии - тока пошлина кстати не замануха и действительно без комиссии - тока пошлина

звонили?

если эту цену(реально ниже рынка) подтвердили то дьявол кроется в...документах и собственниках...иначе ушла бы за 1-2 дня особенно учитывая сделанную подготовку под ремонт судя по фото(если реальные)…



апд

звонил) говорят спадщину продают, там недоделанный ремонт

сам удивлен

думаю там подводные камни канешна есть, не обязательно в доках - мож она аварийная или еще шо - хз

