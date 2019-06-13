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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 12 лис, 2019 20:54
kingkongovets написав: Прохожий написав: kingkongovets написав:
звонили?
если эту цену(реально ниже рынка) подтвердили то дьявол кроется в...документах и собственниках...иначе ушла бы за 1-2 дня особенно учитывая сделанную подготовку под ремонт судя по фото(если реальные)…
апд
как правило если вдруг появляются реальные квартиры на 30% ниже рынка они мгновенно уходят рылам или "своим"...
звонил) говорят спадщину продаю
т, там недоделанный ремонт
сам удивлен
думаю там подводные камни канешна есть, не обязательно в доках - мож она аварийная или еще шо - хзпредложили записать на 21е на просмотр
на спадщину не похожа от слова совсем
какая то муть
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Вів 12 лис, 2019 20:55
UA написав: kingkongovets написав:
звонил) говорят спадщину продают, там недоделанный ремонт
сам удивлен
думаю там подводные камни канешна есть, не обязательно в доках - мож она аварийная или еще шо - хз
предложили записать на 21е на просмотр
У рыл пошла мода на новую тактику продаж - аукцион на повышение.
Низкой ценой создают ажиотаж и кучу просмотров, потом - кто больше предложит того и хата.
Это уже проходил
мэй би, мэй би
это объясняет такую оттяжку с просмотром
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Вів 12 лис, 2019 21:01
Frant написав:А що там робили, серед голуб,ячого гавна?)))
Як би то Захар_ чи ККЦ там лазили - я би не здивувався би))
Я там нічого не робив, саме через те, що туди й не залізти і там голуби жили. Ще малими лазили з друзями по дахах
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Додано: Вів 12 лис, 2019 21:22
kingkongovets написав: UA написав: kingkongovets написав:
звонил) говорят спадщину продают, там недоделанный ремонт
сам удивлен
думаю там подводные камни канешна есть, не обязательно в доках - мож она аварийная или еще шо - хз
предложили записать на 21е на просмотр
У рыл пошла мода на новую тактику продаж - аукцион на повышение.
Низкой ценой создают ажиотаж и кучу просмотров, потом - кто больше предложит того и хата.
Это уже проходил
мэй би, мэй би
это объясняет такую оттяжку с просмотром
Причину начала просмотров именно с 21 кинул в личку
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UA
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Чет 27 чер, 2019 05:26
QIWIT
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