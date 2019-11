Додано: Вів 12 лис, 2019 20:55

UA написав: kingkongovets написав:

звонил) говорят спадщину продают, там недоделанный ремонт

сам удивлен

думаю там подводные камни канешна есть, не обязательно в доках - мож она аварийная или еще шо - хз

предложили записать на 21е на просмотр звонил) говорят спадщину продают, там недоделанный ремонтсам удивлендумаю там подводные камни канешна есть, не обязательно в доках - мож она аварийная или еще шо - хзпредложили записать на 21е на просмотр

У рыл пошла мода на новую тактику продаж - аукцион на повышение.

Низкой ценой создают ажиотаж и кучу просмотров, потом - кто больше предложит того и хата.

Это уже проходил У рыл пошла мода на новую тактику продаж - аукцион на повышение.Низкой ценой создают ажиотаж и кучу просмотров, потом - кто больше предложит того и хата.Это уже проходил



мэй би, мэй би

это объясняет такую оттяжку с просмотром мэй би, мэй биэто объясняет такую оттяжку с просмотром

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.