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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1694169516961697

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 65
Виросли більш як на 50%
20%
13
Виросли на 26 - 50%
9%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
9%
6
Знизилися на 6 - 10%
2%
1
Знизилися на 11 - 25%
12%
8
Знизилися на 26 - 50%
32%
21
Знизилися більш як на 50%
9%
6
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 20:54

  kingkongovets написав:
  Прохожий написав:
  kingkongovets написав:звонили?
если эту цену(реально ниже рынка) подтвердили то дьявол кроется в...документах и собственниках...иначе ушла бы за 1-2 дня особенно учитывая сделанную подготовку под ремонт судя по фото(если реальные)…

апд
как правило если вдруг появляются реальные квартиры на 30% ниже рынка они мгновенно уходят рылам или "своим"...


звонил) говорят спадщину продают, там недоделанный ремонт
сам удивлен
думаю там подводные камни канешна есть, не обязательно в доках - мож она аварийная или еще шо - хз
предложили записать на 21е на просмотр

на спадщину не похожа от слова совсем
какая то муть
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 20:55

  UA написав:
  kingkongovets написав:
звонил) говорят спадщину продают, там недоделанный ремонт
сам удивлен
думаю там подводные камни канешна есть, не обязательно в доках - мож она аварийная или еще шо - хз
предложили записать на 21е на просмотр

У рыл пошла мода на новую тактику продаж - аукцион на повышение.
Низкой ценой создают ажиотаж и кучу просмотров, потом - кто больше предложит того и хата.
Это уже проходил :mrgreen:


мэй би, мэй би
это объясняет такую оттяжку с просмотром
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 21:01

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Frant написав:А що там робили, серед голуб,ячого гавна?)))
Як би то Захар_ чи ККЦ там лазили - я би не здивувався би))

Я там нічого не робив, саме через те, що туди й не залізти і там голуби жили. Ще малими лазили з друзями по дахах
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 21:22

  kingkongovets написав:
  UA написав:
  kingkongovets написав:
звонил) говорят спадщину продают, там недоделанный ремонт
сам удивлен
думаю там подводные камни канешна есть, не обязательно в доках - мож она аварийная или еще шо - хз
предложили записать на 21е на просмотр

У рыл пошла мода на новую тактику продаж - аукцион на повышение.
Низкой ценой создают ажиотаж и кучу просмотров, потом - кто больше предложит того и хата.
Это уже проходил :mrgreen:


мэй би, мэй би
это объясняет такую оттяжку с просмотром

Причину начала просмотров именно с 21 кинул в личку :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 22:32

UA и мне если можно тоже в личку
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 22:45

UA Грешен. Сам в 2007 продавал однушку 34м. на Оболонском проспекте метров двести-триста от ст. метро. Бетонка. 9 этажей. Квартир по 10 нам этаже и все однушки. Сказал бы гостинка, но нет, совершенно полноценная однушка, но в доме только однушки. Ванны не сидячие, полноразмерные. Так вот поставил за неё 92к$. Звонков, просмотров ноль. Снизил сразу на пятёрку. И почалося. Нарисовались 4 покупателя. Начался заочный аукцион на повышение. В финал вышли двое, которые готовы были платить по 91к$. Один имел такие деньги на руках, второй брал кредит. В итоге тот кто брал кредит дал 92 и забрал квартиру. Вот такой вечер "обалденных" историй. Действовал самостоятельно без всяких рыл и этот "велосипед" пришёл в голову давным давно.
dir
 
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