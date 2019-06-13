Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:звонили? если эту цену(реально ниже рынка) подтвердили то дьявол кроется в...документах и собственниках...иначе ушла бы за 1-2 дня особенно учитывая сделанную подготовку под ремонт судя по фото(если реальные)…
апд как правило если вдруг появляются реальные квартиры на 30% ниже рынка они мгновенно уходят рылам или "своим"...
звонил) говорят спадщину продают, там недоделанный ремонт сам удивлен думаю там подводные камни канешна есть, не обязательно в доках - мож она аварийная или еще шо - хз предложили записать на 21е на просмотр
на спадщину не похожа от слова совсем какая то муть
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
kingkongovets написав: звонил) говорят спадщину продают, там недоделанный ремонт сам удивлен думаю там подводные камни канешна есть, не обязательно в доках - мож она аварийная или еще шо - хз предложили записать на 21е на просмотр
У рыл пошла мода на новую тактику продаж - аукцион на повышение. Низкой ценой создают ажиотаж и кучу просмотров, потом - кто больше предложит того и хата. Это уже проходил
мэй би, мэй би это объясняет такую оттяжку с просмотром
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав: звонил) говорят спадщину продают, там недоделанный ремонт сам удивлен думаю там подводные камни канешна есть, не обязательно в доках - мож она аварийная или еще шо - хз предложили записать на 21е на просмотр
У рыл пошла мода на новую тактику продаж - аукцион на повышение. Низкой ценой создают ажиотаж и кучу просмотров, потом - кто больше предложит того и хата. Это уже проходил
мэй би, мэй би это объясняет такую оттяжку с просмотром
Причину начала просмотров именно с 21 кинул в личку
UA Грешен. Сам в 2007 продавал однушку 34м. на Оболонском проспекте метров двести-триста от ст. метро. Бетонка. 9 этажей. Квартир по 10 нам этаже и все однушки. Сказал бы гостинка, но нет, совершенно полноценная однушка, но в доме только однушки. Ванны не сидячие, полноразмерные. Так вот поставил за неё 92к$. Звонков, просмотров ноль. Снизил сразу на пятёрку. И почалося. Нарисовались 4 покупателя. Начался заочный аукцион на повышение. В финал вышли двое, которые готовы были платить по 91к$. Один имел такие деньги на руках, второй брал кредит. В итоге тот кто брал кредит дал 92 и забрал квартиру. Вот такой вечер "обалденных" историй. Действовал самостоятельно без всяких рыл и этот "велосипед" пришёл в голову давным давно.
dir написав:UA Грешен. Сам в 2007 продавал однушку 34м. на Оболонском проспекте метров двести-триста от ст. метро. Бетонка. 9 этажей. Квартир по 10 нам этаже и все однушки. Сказал бы гостинка, но нет, совершенно полноценная однушка, но в доме только однушки. Ванны не сидячие, полноразмерные. Так вот поставил за неё 92к$. Звонков, просмотров ноль. Снизил сразу на пятёрку. И почалося. Нарисовались 4 покупателя. Начался заочный аукцион на повышение. В финал вышли двое, которые готовы были платить по 91к$. Один имел такие деньги на руках, второй брал кредит. В итоге тот кто брал кредит дал 92 и забрал квартиру. Вот такой вечер "обалденных" историй. Действовал самостоятельно без всяких рыл и этот "велосипед" пришёл в голову давным давно.
Если шо я совсем не маркетолог. Просто личные наблюдения.
Срабатывает эффект вовлечения покупателя. Человек пришел на просмотр, воображение дорисовало приятную картинку и он увлекся. Чем больше просмотров, тем больше шансов продать. Часто квартиры совсем без мебели, продаются лучше, чем с не очень хорошей мебелью за одну и ту же цену. В бабушатнике, имеет смысл все вынести, ободрать, демонтировать и поставить простенькие металлопластиковые окна. Типа думал делать ремонт, а тут обстоятельства поменялись. Опытные покупатели, прошедшие не один ремонт, наоборот интересуются - "А что остается?" и включают в голове калькулятор, считающий сколько ещё в квартиру нужно вложить до жилого состояния.
UA написав:Часто квартиры совсем без мебели, продаются лучше, чем с не очень хорошей мебелью за одну и ту же цену. В бабушатнике, имеет смысл все вынести, ободрать, демонтировать и поставить простенькие металлопластиковые окна. Типа думал делать ремонт, а тут обстоятельства поменялись.
точняк! тоже из личного опыта - весной 2008го продавал родительскую трешку в 464ой серии на лесном, поначалу продавал с мебелью (подуставшей но вполне еще нормальной) - куча просмотров, но безрезультатно потом кинул клич среди друзей детства, оставшихся на районе, которые за пару дней вынесли все, кроме кухни первый же просмотр - молодая пара, которая в принципе искала двушку под аренду, но ушлый рыл выяснил шо у них есть немного заначки (тыщ 60-70 если не ошибаюсь) и организовал им кредит на оставшуюся сумму под девизом "зачем снимать, если можно выплачивать проценты по кредиту за свое" в итоге - "о! дубовый паркет! о! плитка на кухне и в коридоре! о! пластиковые окна! берем!" 146 тыщ кстати, 62,5м
зы: кстати о покупателях - он занимался терминалами оплаты, она работала инженером в МТС, оф зарплата в районе двушки, шо и позволило взять кредит (в долларах) отаке
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.