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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 13 лис, 2019 12:31
kingkongovets написав:
...молодая пара, которая в принципе искала двушку под аренду
, .. "зачем снимать
, если можно выплачивать проценты по кредиту за свое
"
в итоге - ..берем!"
так это лендлорды. или для себя ?
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Клаус
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Додано: Сер 13 лис, 2019 12:35
Клаус написав: kingkongovets написав:
...молодая пара, которая в принципе искала двушку под аренду
, .. "зачем снимать
, если можно выплачивать проценты по кредиту за свое
"
в итоге - ..берем!"
так это лендлорды. или для себя ?
ок, опечатался - не "под", а "в" аренду, но в остальном разве не понятно?
трешку, "зачем снимать" - похоже на лендлордов?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Чет 27 чер, 2019 05:26
QIWIT
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