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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1695169616971698

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 65
Виросли більш як на 50%
20%
13
Виросли на 26 - 50%
9%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
9%
6
Знизилися на 6 - 10%
2%
1
Знизилися на 11 - 25%
12%
8
Знизилися на 26 - 50%
32%
21
Знизилися більш як на 50%
9%
6
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 12:31

  kingkongovets написав:...молодая пара, которая в принципе искала двушку под аренду, .. "зачем снимать, если можно выплачивать проценты по кредиту за свое"
в итоге - ..берем!"

так это лендлорды. или для себя ?
Клаус
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 12:35

  Клаус написав:
  kingkongovets написав:...молодая пара, которая в принципе искала двушку под аренду, .. "зачем снимать, если можно выплачивать проценты по кредиту за свое"
в итоге - ..берем!"

так это лендлорды. или для себя ?


ок, опечатался - не "под", а "в" аренду, но в остальном разве не понятно?
трешку, "зачем снимать" - похоже на лендлордов?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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  #<1 ... 1695169616971698
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