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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1695169616971698

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 65
Виросли більш як на 50%
20%
13
Виросли на 26 - 50%
9%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
9%
6
Знизилися на 6 - 10%
2%
1
Знизилися на 11 - 25%
12%
8
Знизилися на 26 - 50%
32%
21
Знизилися більш як на 50%
9%
6
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 12:35

  Клаус написав:
  kingkongovets написав:...молодая пара, которая в принципе искала двушку под аренду, .. "зачем снимать, если можно выплачивать проценты по кредиту за свое"
в итоге - ..берем!"

так это лендлорды. или для себя ?


ок, опечатался - не "под", а "в" аренду, но в остальном разве не понятно?
трешку, "зачем снимать" - похоже на лендлордов?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 12:54

  kingkongovets написав:ок, опечатался - не "под", а "в" аренду, но в остальном разве не понятно?
трешку, "зачем снимать" - похоже на лендлордов?

вон Влад харьковский двигает по чуть-чуть эту тему.. а эти - типа гении - за много лет назад опередили его
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 13:30

  dir написав:UA Грешен. Сам в 2007 продавал однушку 34м. на Оболонском проспекте метров двести-триста от ст. метро. Бетонка. 9 этажей. Квартир по 10 нам этаже и все однушки. Сказал бы гостинка, но нет, совершенно полноценная однушка, но в доме только однушки. Ванны не сидячие, полноразмерные. Так вот поставил за неё 92к$. Звонков, просмотров ноль. Снизил сразу на пятёрку. И почалося. Нарисовались 4 покупателя. Начался заочный аукцион на повышение. В финал вышли двое, которые готовы были платить по 91к$. Один имел такие деньги на руках, второй брал кредит. В итоге тот кто брал кредит дал 92 и забрал квартиру. Вот такой вечер "обалденных" историй. Действовал самостоятельно без всяких рыл и этот "велосипед" пришёл в голову давным давно.

Тоже довольно мутная история. Еще весной 2008-го на пике можно было бы поверить, но в 2007-м 92 за гостинку - по-моему, перебор.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 13:33

  hxbbgaf написав:[
Тоже довольно мутная история. Еще весной 2008-го на пике можно было бы поверить, но в 2007-м 92 за гостинку - по-моему, перебор.


сделки в 2008ом можно пересчитать на пальцах, реальный пик как раз и был в 2006-2007, я продал в 2006ом дом в ирпене, сам до сих пор в акуе от цифры
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 13:38

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

hxbbgaf написав:
  dir написав:UA Грешен. Сам в 2007 продавал однушку 34м. на Оболонском проспекте метров двести-триста от ст. метро. Бетонка. 9 этажей. Квартир по 10 нам этаже и все однушки. Сказал бы гостинка, но нет, совершенно полноценная однушка, но в доме только однушки. Ванны не сидячие, полноразмерные. Так вот поставил за неё 92к$. Звонков, просмотров ноль. Снизил сразу на пятёрку. И почалося. Нарисовались 4 покупателя. Начался заочный аукцион на повышение. В финал вышли двое, которые готовы были платить по 91к$. Один имел такие деньги на руках, второй брал кредит. В итоге тот кто брал кредит дал 92 и забрал квартиру. Вот такой вечер "обалденных" историй. Действовал самостоятельно без всяких рыл и этот "велосипед" пришёл в голову давным давно.

Тоже довольно мутная история. Еще весной 2008-го на пике можно было бы поверить, но в 2007-м 92 за гостинку - по-моему, перебор.

Легко, речь совсем не о гостинке
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 13:52

  hxbbgaf написав:
  dir написав:UA ... Сам в 2007 продавал однушку 34м. на Оболонском проспекте метров двести-триста от ст. метро. Бетонка. 9 этажей. ... совершенно полноценная однушка... Ванны не сидячие, полноразмерные. ... тот кто брал кредит дал 92 и забрал квартиру....

Тоже довольно мутная история. Еще весной 2008-го на пике можно было бы поверить, но в 2007-м 92 за гостинку - по-моему, перебор.


Не перебор.
В Одессе в то время минимальная цена за хрущ-однушку была $65т.
Я в курсе ещё одной истории когда в Киеве кто-то купил 1к квартирку за $120т в 2007 (мы анализировали ихний кредитный договор на $90т). :shock: :shock: :shock:

P.S. Там такой ппц был, просто вешалка - досрочное погашение возможно, но через ж, аннуитет, ежемесячные платежи около $800-$900, чем всё кончилось - хз.
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