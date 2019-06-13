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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 13 лис, 2019 12:35
Клаус написав: kingkongovets написав:
...молодая пара, которая в принципе искала двушку под аренду
, .. "зачем снимать
, если можно выплачивать проценты по кредиту за свое
"
в итоге - ..берем!"
так это лендлорды. или для себя ?
ок, опечатался - не "под", а "в" аренду, но в остальном разве не понятно?
трешку, "зачем снимать" - похоже на лендлордов?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Сер 13 лис, 2019 12:54
kingkongovets написав:
ок, опечатался - не "под", а "в" аренду, но в остальном разве не понятно?трешку
, "зачем снимать" - похоже на лендлордов
?
вон Влад харьковский двигает по чуть-чуть эту тему.. а эти - типа гении - за много лет назад опередили его
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Додано: Сер 13 лис, 2019 13:30
dir написав:UA
Грешен. Сам в 2007 продавал однушку 34м. на Оболонском проспекте метров двести-триста от ст. метро. Бетонка. 9 этажей. Квартир по 10 нам этаже и все однушки. Сказал бы гостинка, но нет, совершенно полноценная однушка, но в доме только однушки. Ванны не сидячие, полноразмерные. Так вот поставил за неё 92к$. Звонков, просмотров ноль. Снизил сразу на пятёрку. И почалося. Нарисовались 4 покупателя. Начался заочный аукцион на повышение. В финал вышли двое, которые готовы были платить по 91к$. Один имел такие деньги на руках, второй брал кредит. В итоге тот кто брал кредит дал 92 и забрал квартиру. Вот такой вечер "обалденных" историй. Действовал самостоятельно без всяких рыл и этот "велосипед" пришёл в голову давным давно.
Тоже довольно мутная история. Еще весной 2008-го на пике можно было бы поверить, но в 2007-м 92 за гостинку - по-моему, перебор.
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hxbbgaf
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Додано: Сер 13 лис, 2019 13:33
hxbbgaf написав:
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Тоже довольно мутная история. Еще весной 2008-го на пике можно было бы поверить, но в 2007-м 92 за гостинку - по-моему, перебор.
сделки в 2008ом можно пересчитать на пальцах, реальный пик как раз и был в 2006-2007, я продал в 2006ом дом в ирпене, сам до сих пор в акуе от цифры
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Сер 13 лис, 2019 13:38
hxbbgaf написав: dir написав:UA
Грешен. Сам в 2007 продавал однушку 34м. на Оболонском проспекте метров двести-триста от ст. метро. Бетонка. 9 этажей. Квартир по 10 нам этаже и все однушки. Сказал бы гостинка, но нет, совершенно полноценная однушка, но в доме только однушки. Ванны не сидячие, полноразмерные. Так вот поставил за неё 92к$. Звонков, просмотров ноль. Снизил сразу на пятёрку. И почалося. Нарисовались 4 покупателя. Начался заочный аукцион на повышение. В финал вышли двое, которые готовы были платить по 91к$. Один имел такие деньги на руках, второй брал кредит. В итоге тот кто брал кредит дал 92 и забрал квартиру. Вот такой вечер "обалденных" историй. Действовал самостоятельно без всяких рыл и этот "велосипед" пришёл в голову давным давно.
Тоже довольно мутная история. Еще весной 2008-го на пике можно было бы поверить, но в 2007-м 92 за гостинку - по-моему, перебор.
Легко, речь совсем не о гостинке
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Faceless
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Додано: Сер 13 лис, 2019 13:52
hxbbgaf написав: dir написав:UA
... Сам в 2007 продавал однушку 34м. на Оболонском проспекте метров двести-триста от ст. метро. Бетонка. 9 этажей. ... совершенно полноценная однушка... Ванны не сидячие, полноразмерные. ... тот кто брал кредит дал 92 и забрал квартиру....
Тоже довольно мутная история. Еще весной 2008-го на пике можно было бы поверить, но в 2007-м 92 за гостинку - по-моему, перебор.
Не перебор.
В Одессе в то время минимальная цена за хрущ-однушку была $65т.
Я в курсе ещё одной истории когда в Киеве кто-то купил 1к квартирку за $120т в 2007 (мы анализировали ихний кредитный договор на $90т).
P.S. Там такой ппц был, просто вешалка - досрочное погашение возможно, но через ж, аннуитет, ежемесячные платежи около $800-$900, чем всё кончилось - хз.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
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galadriel
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