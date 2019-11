Додано: Сер 13 лис, 2019 13:52

hxbbgaf написав: dir написав: UA ... Сам в 2007 продавал однушку 34м. на Оболонском проспекте метров двести-триста от ст. метро. Бетонка. 9 этажей. ... совершенно полноценная однушка... Ванны не сидячие, полноразмерные. ... тот кто брал кредит дал 92 и забрал квартиру....

Тоже довольно мутная история. Еще весной 2008-го на пике можно было бы поверить, но в 2007-м 92 за гостинку - по-моему, перебор. Тоже довольно мутная история. Еще весной 2008-го на пике можно было бы поверить, но в 2007-м 92 за гостинку - по-моему, перебор.



Не перебор.

В Одессе в то время минимальная цена за хрущ-однушку была $65т.

Я в курсе ещё одной истории когда в Киеве кто-то купил 1к квартирку за $120т в 2007 (мы анализировали ихний кредитный договор на $90т).



P.S. Там такой ппц был, просто вешалка - досрочное погашение возможно, но через ж, аннуитет, ежемесячные платежи около $800-$900, чем всё кончилось - хз. Не перебор.В Одессе в то время минимальная цена за хрущ-однушку была $65т.Я в курсе ещё одной истории когда в Киеве кто-то купил 1к квартирку за $120т в 2007 (мы анализировали ихний кредитный договор на $90т).P.S. Там такой ппц был, просто вешалка - досрочное погашение возможно, но через ж, аннуитет, ежемесячные платежи около $800-$900, чем всё кончилось - хз.

