ок, опечатался - не "под", а "в" аренду, но в остальном разве не понятно?
трешку, "зачем снимать" - похоже на лендлордов?
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Додано: Сер 13 лис, 2019 12:35
ок, опечатался - не "под", а "в" аренду, но в остальном разве не понятно?
трешку, "зачем снимать" - похоже на лендлордов?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 13 лис, 2019 12:54
Додано: Сер 13 лис, 2019 13:30
Тоже довольно мутная история. Еще весной 2008-го на пике можно было бы поверить, но в 2007-м 92 за гостинку - по-моему, перебор.
Додано: Сер 13 лис, 2019 13:33
сделки в 2008ом можно пересчитать на пальцах, реальный пик как раз и был в 2006-2007, я продал в 2006ом дом в ирпене, сам до сих пор в акуе от цифры
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 13 лис, 2019 13:38
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Легко, речь совсем не о гостинке
Додано: Сер 13 лис, 2019 13:52
Не перебор.
В Одессе в то время минимальная цена за хрущ-однушку была $65т.
Я в курсе ещё одной истории когда в Киеве кто-то купил 1к квартирку за $120т в 2007 (мы анализировали ихний кредитный договор на $90т).
P.S. Там такой ппц был, просто вешалка - досрочное погашение возможно, но через ж, аннуитет, ежемесячные платежи около $800-$900, чем всё кончилось - хз.
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Додано: Чет 14 лис, 2019 04:26
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
накануне входа в эпикфейловый пройоп с Веником в начале весны 2008, смотрел подвал на Шамрыло под офис. Метров40. 80 куе. Требовалось еще штук 20-30 вкинуть в ремонт. И это был крутой вариант. Ушел как дети в школу. Не мне. Цены росли как глухонемые и каждая неделя поиска добавляла червонец к минимально приемлемому варианту. Кредиты в 2007 и начале 2008 (вплоть до августа) раздавались направо и налево без особых вопросов. Бабло зарабатывалось так, что Штаты отдыхали. Поэтому и цены росли, что спрос был фнансово подтвержден.
Включите ипотеку без лишних заморочек сейчас под 7-10% и цены на утро будут аж гудеть от роста. "Ни сынку, це хвантастика" )))))
Додано: Чет 14 лис, 2019 11:45
Ох, недаремно я закликав до солідарності з берлінськими лендлордами. Шепотіння на цю тему уже чути і у нас. )) Правда, з вуст бізнесменів-забудовників, які, зрозуміло, проти необхідності державного втручання у регулювання цін на оренду житла. Цікаво, автор свідомо демонструє необізнаність щодо реального рівня зростання цін на оренду чи маніпуляційно перебільшує проблему для орендарів ?? Зокрема: "..тільки в першому півріччі 2019 року оренда квартир в Києві зросла на більше, ніж 30%". ОГО !! Аби ж то !!! Ймовірно, мається на увазі ціна оренди. А перед тим зазначає щодо попиту: "Попит на орендне житло в Києві на 15% перевищує минулорічний". Тобто зростання цін вдвічі перевищило зростання попиту, і виходить, що орендарі - просто благодійники для нас. Низький їм уклін. Шкода, що в реаліях усе не так. Орендні ставки зросли у середньому на 10%. У будь-якому разі статтю цікаво прочитати. "Дорога оренда: чи можливо законодавчо стримати зростання цін"
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