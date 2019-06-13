dir написав:

Грешен. Сам в 2007 продавал однушку 34м. на Оболонском проспекте метров двести-триста от ст. метро. Бетонка. 9 этажей. Квартир по 10 нам этаже и все однушки. Сказал бы гостинка, но нет, совершенно полноценная однушка, но в доме только однушки. Ванны не сидячие, полноразмерные. Так вот поставил за неё 92к$. Звонков, просмотров ноль. Снизил сразу на пятёрку. И почалося. Нарисовались 4 покупателя. Начался заочный аукцион на повышение. В финал вышли двое, которые готовы были платить по 91к$. Один имел такие деньги на руках, второй брал кредит. В итоге тот кто брал кредит дал 92 и забрал квартиру. Вот такой вечер "обалденных" историй. Действовал самостоятельно без всяких рыл и этот "велосипед" пришёл в голову давным давно.