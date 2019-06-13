hxbbgaf написав:Natt написав:Прибила бы... Откуда эти привычки? На этаже у жильцов трех (!) квартир такое было. А я - соседка-мегера, просила держать свой мусор в своей квартире. Одни ответили: "А шо такого? Вон соседи тоже так делают". Сказала, что если возле их двери место для мусора, то я и свой тоже буду туда складывать. В общем, больше мусора на этаже не вижу. Соседи со мной не здороваются
Вот чем заканчиваются заваренные мусоропроводы. В принципе, мусоропроводы - это антисанитария, с этим все согласны, но есть одно "но", вернее, даже не одно - кроме проблемы с мусором в подъезде, при отсутствии муропроводов должна снижаться коммуналка, так как тогда уборщице просто нефиг делать и их можно сокращать, тем более что они и так не особо часто убирают, а коммуналка даже растет.
Ахрєнєть, різниця 50 грн/міс. Навряд чи більше.
А Ви страждаєте від збільшення комуналки?
Вона боляче б,є Вас по кишені???
В такому випадку, пане Hxbbhaf, мені хочеться у Вас спитати: кулі Ви робите
на форумах з нерухомості?
Ну, плачете і ниєте, що все вельми дорого)))
І хочете накупити срібла та міді на всю котлєту)))І розбагатіти)))
Працювати не пробували???
Хоча би - велосипедами торгувати чи шаурму смажити в будках???