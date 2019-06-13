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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 16:05
hxbbgaf написав: Natt написав:
Прибила бы... Откуда эти привычки? На этаже у жильцов трех (!) квартир такое было. А я - соседка-мегера, просила держать свой мусор в своей квартире. Одни ответили: "А шо такого? Вон соседи тоже так делают". Сказала, что если возле их двери место для мусора, то я и свой тоже буду туда складывать. В общем, больше мусора на этаже не вижу. Соседи со мной не здороваются
Вот чем заканчиваются заваренные мусоропроводы. В принципе, мусоропроводы - это антисанитария, с этим все согласны, но есть одно "но", вернее, даже не одно - кроме проблемы с мусором в подъезде, при отсутствии муропроводов должна снижаться коммуналка
, так как тогда уборщице просто нефиг делать и их можно сокращать, тем более что они и так не особо часто убирают, а коммуналка даже растет.
Ахрєнєть, різниця 50 грн/міс. Навряд чи більше.
А Ви страждаєте від збільшення комуналки?
Вона боляче б,є Вас по кишені???
В такому випадку, пане Hxbbhaf, мені хочеться у Вас спитати: кулі Ви робите
на форумах з нерухомості?
Ну, плачете і ниєте, що все вельми дорого)))
І хочете накупити срібла та міді на всю котлєту)))потім продати їх з прибутком 539%))) І розбагатіти)))Працювати не пробували?
??
Хоча би - велосипедами торгувати чи шаурму смажити в будках???
Востаннє редагувалось Frant
в П'ят 15 лис, 2019 23:33, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 23:02
Natt написав:
Соседи со мной не здороваются
....даремно Ви так
- от потече у Вас........ кран, чи ще щось
- а вже НЕ прибіжить сусід Вася до хрупкої/тендітної жіночки/дівчини на допомогу!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Суб 16 лис, 2019 06:55
hxbbgaf написав: Natt написав:
Прибила бы... Откуда эти привычки? На этаже у жильцов трех (!) квартир такое было. А я - соседка-мегера, просила держать свой мусор в своей квартире. Одни ответили: "А шо такого? Вон соседи тоже так делают". Сказала, что если возле их двери место для мусора, то я и свой тоже буду туда складывать. В общем, больше мусора на этаже не вижу. Соседи со мной не здороваются
Вот чем заканчиваются заваренные мусоропроводы. В принципе, мусоропроводы - это антисанитария, с этим все согласны, но есть одно "но", вернее, даже не одно - кроме проблемы с мусором в подъезде, при отсутствии муропроводов должна снижаться коммуналка, так как тогда уборщице просто нефиг делать и их можно сокращать, тем более что они и так не особо часто убирают, а коммуналка даже растет.
Вопрос не столько в размере комунали, сколько в отбитых боксерских мозгах.
Если заварить мусоропроводы, то все проблемы решатся?
Нет! Они умножатся! Но это другие проблемы, которые горилле в мер(з)ской должности не интересны.
Хрен с ней, с той комуналью! Но сначала заварили мусоропроводы, чтобы их не обслуживать, а потом заткнут канализацию? Отключат лифты? Это-же тоже проблемы не для спортивных мозговю
Диджитализация, Ёпта!
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Додано: Суб 16 лис, 2019 09:08
hxbbgaf написав:
Вот чем заканчиваются заваренные мусоропроводы... при отсутствии муропроводов должна снижаться коммуналка,...
да, снижается
У разі заварювання сміттєпроводів у будинку розмір складовох витрат на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій
”Прибирання прибудинкової території” та Прибирання снігу та посипання призначеної для проходу та проїзду частини прибудинкової території протиожеледними сумішами” зменшиться на 8%.
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