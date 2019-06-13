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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1696169716981699

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 66
Виросли більш як на 50%
20%
13
Виросли на 26 - 50%
9%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
9%
6
Знизилися на 6 - 10%
2%
1
Знизилися на 11 - 25%
12%
8
Знизилися на 26 - 50%
33%
22
Знизилися більш як на 50%
9%
6
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 16:05

Безбалконні гостінки на Борщагівці

  hxbbgaf написав:
  Natt написав:Прибила бы... Откуда эти привычки? На этаже у жильцов трех (!) квартир такое было. А я - соседка-мегера, просила держать свой мусор в своей квартире. Одни ответили: "А шо такого? Вон соседи тоже так делают". Сказала, что если возле их двери место для мусора, то я и свой тоже буду туда складывать. В общем, больше мусора на этаже не вижу. Соседи со мной не здороваются :mrgreen:

Вот чем заканчиваются заваренные мусоропроводы. В принципе, мусоропроводы - это антисанитария, с этим все согласны, но есть одно "но", вернее, даже не одно - кроме проблемы с мусором в подъезде, при отсутствии муропроводов должна снижаться коммуналка, так как тогда уборщице просто нефиг делать и их можно сокращать, тем более что они и так не особо часто убирают, а коммуналка даже растет.

Ахрєнєть, різниця 50 грн/міс. Навряд чи більше.

А Ви страждаєте від збільшення комуналки?
Вона боляче б,є Вас по кишені???

В такому випадку, пане Hxbbhaf, мені хочеться у Вас спитати: кулі Ви робите
на форумах з нерухомості?
Ну, плачете і ниєте, що все вельми дорого)))
І хочете накупити срібла та міді на всю котлєту)))потім продати їх з прибутком 539%))) І розбагатіти)))

Працювати не пробували??? :oops:
Хоча би - велосипедами торгувати чи шаурму смажити в будках???
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 15 лис, 2019 23:33, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 23:02

... спаливши останній міст можливої долі......)))

  Natt написав:Соседи со мной не здороваются

....даремно Ви так :D
- от потече у Вас........ кран, чи ще щось :oops: :mrgreen: - а вже НЕ прибіжить сусід Вася до хрупкої/тендітної жіночки/дівчини на допомогу! :roll:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 06:55

  hxbbgaf написав:
  Natt написав:Прибила бы... Откуда эти привычки? На этаже у жильцов трех (!) квартир такое было. А я - соседка-мегера, просила держать свой мусор в своей квартире. Одни ответили: "А шо такого? Вон соседи тоже так делают". Сказала, что если возле их двери место для мусора, то я и свой тоже буду туда складывать. В общем, больше мусора на этаже не вижу. Соседи со мной не здороваются :mrgreen:

Вот чем заканчиваются заваренные мусоропроводы. В принципе, мусоропроводы - это антисанитария, с этим все согласны, но есть одно "но", вернее, даже не одно - кроме проблемы с мусором в подъезде, при отсутствии муропроводов должна снижаться коммуналка, так как тогда уборщице просто нефиг делать и их можно сокращать, тем более что они и так не особо часто убирают, а коммуналка даже растет.


Вопрос не столько в размере комунали, сколько в отбитых боксерских мозгах.
Если заварить мусоропроводы, то все проблемы решатся?
Нет! Они умножатся! Но это другие проблемы, которые горилле в мер(з)ской должности не интересны.
Хрен с ней, с той комуналью! Но сначала заварили мусоропроводы, чтобы их не обслуживать, а потом заткнут канализацию? Отключат лифты? Это-же тоже проблемы не для спортивных мозговю
Диджитализация, Ёпта!
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 09:08

  hxbbgaf написав:Вот чем заканчиваются заваренные мусоропроводы... при отсутствии муропроводов должна снижаться коммуналка,...

да, снижается
У разі заварювання сміттєпроводів у будинку розмір складовох витрат на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій
”Прибирання прибудинкової території” та Прибирання снігу та посипання призначеної для проходу та проїзду частини прибудинкової території протиожеледними сумішами” зменшиться на 8%.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 10:36

  rjkz написав:Вопрос не столько в размере комунали, сколько в отбитых оксерских мозгах.Если заварить мусоропроводы, то все проблемы решатся?Нет! Они умножатся! Но это другие проблемы, которые горилле в мер(з)ской должности не интересны.Хрен с ней, с той комуналью! Но сначала заварили мусоропроводы, чтобы их не обслуживать, а потом заткнут канализацию? Отключат лифты? Это-же тоже проблемы не для спортивных мозговю
Диджитализация, Ёпта!

может появление Бахматова улучшит ситуацию :roll:
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 11:08

  rjkz написав:[
вопрос не столько в размере комунали, сколько в отбитых боксерских мозгах.
Если заварить мусоропроводы, то все проблемы решатся?
Нет! Они умножатся! Но это другие проблемы, которые горилле в мер(з)ской должности не интересны.
Хрен с ней, с той комуналью! Но сначала заварили мусоропроводы, чтобы их не обслуживать, а потом заткнут канализацию? Отключат лифты? Это-же тоже проблемы не для спортивных мозговю
Диджитализация, Ёпта!


колюня, а ты со своими гениальными стройбанскими мозгами смог достичь хоть сотой доли того, чего эта "горилла" смогла добиться своими "отбитыми"?
он навсегда вписал свое имя в мировую историю бокса, добился незаурядных успехов в бизнесе и политике, общается с мировой элитой на равных - а чего в жизни добился ты?
кто ты вообще такой чтобы с таким презрением писать о таких людях?
уже все кто хоть как то способен адекватно оценивать ситуацию, признают шо веталь - лучший мэр за всю историю киева и продолжает расти как политик, лишь только самые упоротые, да профессиональные неудачники, у которых по жизни все виноваты в их ничтожестве и ошибках, продолжают талдычить про "отбитые мозги"
прекращай позориться
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 12:49

  kingkongovets написав:
  rjkz написав:[
вопрос не столько в размере комунали, сколько в отбитых боксерских мозгах.
Если заварить мусоропроводы, то все проблемы решатся?
Нет! Они умножатся! Но это другие проблемы, которые горилле в мер(з)ской должности не интересны.
Хрен с ней, с той комуналью! Но сначала заварили мусоропроводы, чтобы их не обслуживать, а потом заткнут канализацию? Отключат лифты? Это-же тоже проблемы не для спортивных мозговю
Диджитализация, Ёпта!


колюня, а ты со своими гениальными стройбанскими мозгами смог достичь хоть сотой доли того, чего эта "горилла" смогла добиться своими "отбитыми"?
он навсегда вписал свое имя в мировую историю бокса, добился незаурядных успехов в бизнесе и политике, общается с мировой элитой на равных - а чего в жизни добился ты?
кто ты вообще такой чтобы с таким презрением писать о таких людях?
уже все кто хоть как то способен адекватно оценивать ситуацию, признают шо веталь - лучший мэр за всю историю киева и продолжает расти как политик, лишь только самые упоротые, да профессиональные неудачники, у которых по жизни все виноваты в их ничтожестве и ошибках, продолжают талдычить про "отбитые мозги"
прекращай позориться

ККЦ, перестань ганьбитись!

Я погоджуюсь, що при мері-боксері хоть щось робиться в КИєві, на відміну від попередників.
Проте корупція, казнокрадство, відкати - залишились на рівні папередників. :mrgreen:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 13:02

  Frant написав:Я погоджуюсь, що при мері-боксері хоть щось робиться в КИєві, на відміну від попередників.
Проте корупція, казнокрадство, відкати - залишились на рівні папередників. :mrgreen:


а чем интересно ты этот уровень измерял?
и назови хоть одну страну, где всего этого нет
важен конечный результат, а говна при желании можно нарыть на всех - велкам ту зе риал уорлд, бэби
и сними наконец свои розовые очки - откуда взяться святым и безгрешным политикам в нашем обществе?

зы: кстати принятый бюджет ставит крест на децентрализации - поздравляю с этим борцунов с коррупцией и злочынной владой барыг
скоро все ощутят ее плоды, хотя это далеко не самое худшее из того что наш ждет
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 16 лис, 2019 13:07, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 13:29

  hxbbgaf написав:Вот чем заканчиваются заваренные мусоропроводы. В принципе, мусоропроводы - это антисанитария, с этим все согласны, но есть одно "но", вернее, даже не одно - кроме проблемы с мусором в подъезде, при отсутствии муропроводов должна снижаться коммуналка, так как тогда уборщице просто нефиг делать и их можно сокращать, тем более что они и так не особо часто убирают, а коммуналка даже растет.

Заваренные мусоропроводы или их полное отсутствие, это супер, нет вони, нет рассадника насекомых.
И, дело не в деньгах, а банальной чистоте.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 13:35

  _Mykola_ написав:Заваренные мусоропроводы ..
И, дело не в деньгах, ...

ну да ! заварят люки, а тариф не пересчитывают. Требуется отдельная встреча с замглавы РДА - чтоб таки учитывали и снизили тариф навсегда.
Клаус
 
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