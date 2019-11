Додано: Суб 16 лис, 2019 11:08

вопрос не столько в размере комунали, сколько в отбитых боксерских мозгах.

Если заварить мусоропроводы, то все проблемы решатся?

Нет! Они умножатся! Но это другие проблемы, которые горилле в мер(з)ской должности не интересны.

Хрен с ней, с той комуналью! Но сначала заварили мусоропроводы, чтобы их не обслуживать, а потом заткнут канализацию? Отключат лифты? Это-же тоже проблемы не для спортивных мозговю

колюня, а ты со своими гениальными стройбанскими мозгами смог достичь хоть сотой доли того, чего эта "горилла" смогла добиться своими "отбитыми"?

он навсегда вписал свое имя в мировую историю бокса, добился незаурядных успехов в бизнесе и политике, общается с мировой элитой на равных - а чего в жизни добился ты?

кто ты вообще такой чтобы с таким презрением писать о таких людях?

уже все кто хоть как то способен адекватно оценивать ситуацию, признают шо веталь - лучший мэр за всю историю киева и продолжает расти как политик, лишь только самые упоротые, да профессиональные неудачники, у которых по жизни все виноваты в их ничтожестве и ошибках, продолжают талдычить про "отбитые мозги"

