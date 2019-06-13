Для ленивых есть 1551.gov.ua - регистрируетесь, если Вы владелец недвижимости, и пишете. Получаете письменный ответ.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 16 лис, 2019 13:54
Для ленивых есть 1551.gov.ua - регистрируетесь, если Вы владелец недвижимости, и пишете. Получаете письменный ответ.
Додано: Суб 16 лис, 2019 13:55
Зато летом можно на общий балкон выйти без отвращения. В моем доме заварили, так я расцеловать готова этого умника и пофиг на тариф, особенно летом вам серьезно запах не мешает, умников готовых выбросить в этот люк разорванный пакет хватает. А потом радость всем этажам )))
Додано: Суб 16 лис, 2019 14:05
у меня в телефоне аппликуха "кмда 1551" стоит - еще удобней, активно юзаю и всячески рекомендую
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
|