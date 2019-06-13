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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 16 лис, 2019 13:54
Клаус написав: _Mykola_ написав:
Заваренные мусоропроводы ..
И, дело не в деньгах, ...
ну да ! заварят люки, а тариф не пересчитывают. Требуется отдельная встреча с замглавы РДА - чтоб таки учитывали и снизили тариф навсегда.
Для ленивых есть 1551.gov.ua - регистрируетесь, если Вы владелец недвижимости, и пишете. Получаете письменный ответ.
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Додано: Суб 16 лис, 2019 13:55
Клаус написав: _Mykola_ написав:
Заваренные мусоропроводы ..
И, дело не в деньгах, ...
ну да ! заварят люки, а тариф не пересчитывают. Требуется отдельная встреча с замглавы РДА - чтоб таки учитывали и снизили тариф навсегда.
Зато летом можно на общий балкон выйти без отвращения. В моем доме заварили, так я расцеловать готова этого умника и пофиг на тариф, особенно летом
вам серьезно запах не мешает, умников готовых выбросить в этот люк разорванный пакет хватает. А потом радость всем этажам )))
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Додано: Суб 16 лис, 2019 14:05
_Mykola_ написав:
Для ленивых есть 1551.gov.ua - регистрируетесь, если Вы владелец недвижимости, и пишете. Получаете письменный ответ.
у меня в телефоне аппликуха "кмда 1551" стоит - еще удобней, активно юзаю и всячески рекомендую
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Суб 16 лис, 2019 15:40
_Mykola_ написав:
Для ленивых есть 1551.gov.ua - регистрируетесь, если Вы владелец недвижимости, и пишете. Получаете письменный ответ.
юзаю не первый годик..
но пришёл ответ - явится в цкс с пачкой доков: квитанции об оплате, право собственности, акт осмотра (что люки заварены)
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Додано: Суб 16 лис, 2019 15:44
stm написав:
.. так я расцеловать готова этого умника ..
это я
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