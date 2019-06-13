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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1697169816991700

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 66
Виросли більш як на 50%
20%
13
Виросли на 26 - 50%
9%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
9%
6
Знизилися на 6 - 10%
2%
1
Знизилися на 11 - 25%
12%
8
Знизилися на 26 - 50%
33%
22
Знизилися більш як на 50%
9%
6
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 13:54

  Клаус написав:
  _Mykola_ написав:Заваренные мусоропроводы ..
И, дело не в деньгах, ...

ну да ! заварят люки, а тариф не пересчитывают. Требуется отдельная встреча с замглавы РДА - чтоб таки учитывали и снизили тариф навсегда.

Для ленивых есть 1551.gov.ua - регистрируетесь, если Вы владелец недвижимости, и пишете. Получаете письменный ответ.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 13:55

  Клаус написав:
  _Mykola_ написав:Заваренные мусоропроводы ..
И, дело не в деньгах, ...

ну да ! заварят люки, а тариф не пересчитывают. Требуется отдельная встреча с замглавы РДА - чтоб таки учитывали и снизили тариф навсегда.

Зато летом можно на общий балкон выйти без отвращения. В моем доме заварили, так я расцеловать готова этого умника и пофиг на тариф, особенно летом :) вам серьезно запах не мешает, умников готовых выбросить в этот люк разорванный пакет хватает. А потом радость всем этажам )))
stm
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 14:05

  _Mykola_ написав:Для ленивых есть 1551.gov.ua - регистрируетесь, если Вы владелец недвижимости, и пишете. Получаете письменный ответ.


у меня в телефоне аппликуха "кмда 1551" стоит - еще удобней, активно юзаю и всячески рекомендую
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 15:40

  _Mykola_ написав:Для ленивых есть 1551.gov.ua - регистрируетесь, если Вы владелец недвижимости, и пишете. Получаете письменный ответ.

юзаю не первый годик..
но пришёл ответ - явится в цкс с пачкой доков: квитанции об оплате, право собственности, акт осмотра (что люки заварены)
Клаус
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 15:44

  stm написав:.. так я расцеловать готова этого умника ..

это я :P
Клаус
 
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  #<1 ... 1697169816991700
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